신현송 한은 총재 “물가·금융안정 도모”… 실용적 매파 선긋기
정부 확장 재정 기조 발맞출 듯
내일 구윤철 부총리와 회동
신현송 신임 한국은행 총재가 21일 취임 일성으로 “신중하고 유연한 통화정책 운영을 통해 물가안정과 금융안정을 도모해 나갈 것”이라고 강조했다. 자신을 실용적 매파(통화긴축 선호)로 분류하는 시장의 평가에 선을 긋고, 물가 안정과 성장이라는 두 가지 목표 사이에서 균형점을 찾겠다는 의지를 밝힌 것으로 해석된다.
신 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 취임식에서 “중동 전쟁에 따른 공급 충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 한층 커졌다”며 이같이 말했다. 그는 “대내외 여건이 녹록지 않다”며 “중동 전쟁 이후 국제 유가 상승으로 물가 상방 압력과 경기 하방 압력이 동시에 증대됐다. 금융시장의 높은 변동성과 금융 불균형 누증(거듭해 더해지는 것) 위험도 지속되고 있다”고 진단했다.
그러면서 “국내적으로는 인구 구조 변화와 양극화 심화, 부동산 시장과 가계부채 문제 등으로 성장 동력이 약화되고 있다”며 “이런 구조적 문제가 세계 경제 변화와 맞물려 어떻게 전개될지 예단하기 어려운 상황”이라고 지적했다.
신 총재는 대내외 경제 과제 해결을 위해 물가·금융 안정, 원화 국제화 등을 이뤄나갈 것이라고 강조했다. 그는 통화정책 운영 방향과 관련해 “정부와 정책 공조를 해나가겠다”고 했다. 한은이 경기부양을 위한 정부의 확장 재정 기조에 발맞출 가능성을 내비친 셈이다.
그는 원화의 국제화도 제시했다. 신 총재는 “원화의 국제화는 우리 경제 위상에 걸맞은 통화 인프라를 갖춰 나가는 중요한 과제”라며 외환시장 24시간 개장, 역외 원화 결제 시스템 구축 등을 언급했다. 이어 “프로젝트 한강 2단계 사업을 통해 디지털화폐(CBDC)와 예금토큰의 활용도를 높이고, 국제협력으로 디지털 지급결제 환경에서도 원화의 위상을 높여 나가겠다”고 덧붙였다. 신 총재는 전임 이창용 총재가 강조해 온 구조개혁 연구도 계속하겠다고 밝혔다.
신 총재는 취임식 직후 기자실을 찾아 인사청문회 과정에서 불거진 장녀 여권 논란 등에 대해 “송구스럽게 생각한다. 향후 업적으로 평가받겠다”며 고개를 숙였다.
신 총재는 오는 23일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 회동한다. 취임 사흘 만으로, 역대 부총리와 한은 총재 간 회동 가운데 가장 이른 시점이다. 이번 만남은 구 부총리가 신 총재의 취임을 축하하며 인사를 나누는 상견례 성격의 자리로 알려졌다. 구체적인 현안 논의는 예정돼 있지 않은 것으로 전해졌다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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