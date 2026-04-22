서울 창동 ‘K-엔터타운’ 조성… “연간 100차례 이상 공연”
2만8천석 서울아레나 내년 개장
문화·예술·상업 시설 조성 계획
서울 도봉구 창동 일대가 1년 내내 K팝 공연과 문화 행사가 이어지는 ‘K-엔터타운’으로 탈바꿈한다.
서울시는 2조7000억원을 투입, 창동 일대를 문화·엔터테인먼트 산업 집적지로 키우는 ‘글로벌 문화 중심지 K-엔터타운, 창동’ 계획을 21일 밝혔다. 시는 내년 상반기 개장하는 2만8000석 규모 K팝 공연장 ‘서울아레나’를 중심으로 지역 문화·예술·상업시설을 조성한다는 구상이다.
오세훈 서울시장은 “창동 일대를 서울 동북권의 문화 예술 거점이자 외국인 관광객 연간 3000만명 시대를 견인할 수 있는 공간으로 키우겠다”고 말했다.
창동은 공연 열기가 뜨거워질 전망이다. 서울아레나에선 매년 100차례 이상 공연이 열릴 계획이다. 시는 지하철 1·4호선 창동역 광장과 고가도로 하부에서 거리공연이 매일 이어질 수 있게끔 지원한다. 서울아레나 인근에 복합문화컨벤션도 건립한다. 이곳에선 음악 시상식, 앨범 발표회, 팬 미팅 등 각종 이벤트가 개최될 예정이다.
관람객을 위한 시설도 확충된다. 숙박, 여가, 식사를 모두 창동에서 해결할 수 있도록 하는 것이다. 시는 창동역 복합환승센터, NH복합상업시설, 서울디지털바이오시티를 개발해 호텔 700실을 마련한다. 창동역과 서울아레나, 중랑천을 잇는 문화예술 거리를 만들고 창동역 인근에 K팝 광장과 한식 특화 거리도 조성할 계획이다.
시는 창동 일대를 ‘창동 문화·관광 특정개발진흥지구’로 지정, 창동 활성화를 제도적으로 뒷받침할 예정이다. 시는 내년 지정 절차를 거쳐 자금융자, 세제지원, 용적률 완화 등 인센티브를 제공, 민간 투자를 촉진한다는 방침이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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