전기차 100만대 시대 개막
올해 신규 등록 10만대 조기 돌파
신차 중 전기차 비중 20.1% 차지
기후에너지환경부는 지난 15일 전기차 누적 등록대수가 100만대를 넘어서며 전기차 100만대 시대에 들어섰다고 21일 밝혔다. 17일 기준 누적 등록대수는 100만4727대다.
올해 신규 등록 전기차도 4월 셋째주인 지난 14일 10만대를 넘겼다. 이는 연간 가장 많은 전기차가 보급된 지난해와 비교했을 때 약 3개월 빠른 속도다. 지난해에는 7월 둘째주에 10만대 보급을 달성했다.
전체 신차 중 전기차 비중은 2022년 9.7%, 2023년 9.2%, 2024년 8.9%, 2025년 13.0%로 10% 안팎에 머무르다가 지난달 말 기준 20.1%로 급등했다. 신차 41만5746대 가운데 8만3533대가 전기차였다. 차종별로는 승용차가 9만1373대, 화물차 1만5091대, 승합차 311대다.
시장에서는 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 끝나고 보급에 속도가 붙었다는 평가가 나온다. 기후부는 중동전쟁에 따른 고유가 상황과 다양한 신차 출시, 가격 할인 경쟁, 정부 보급 정책 등이 수요 확대에 영향을 미친 것으로 분석했다.
정부는 최근 추가경정예산으로 승용차 2만대, 화물차 9000대분의 전기차 구매 보조금 예산을 추가 확보했다. 이에 올해 보조금 지급 물량은 승용차 28만대, 화물차 4만5000대, 승합차 3800대가 됐다.
급격한 전기차 수요 증가로 상반기 보조금이 조기 소진된 지방자치단체가 잇따르자 정부는 하반기 물량이 남은 지자체의 지급 공고 시기를 앞당기기로 했다. 추가 예산 편성이 필요한 지자체에는 국비를 우선 투입해 보조금 지급을 재개할 방침이다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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