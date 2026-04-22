정의선·모디‘8년 약속’ 결실… 복잡한 인도 도로 현대차 ‘3륜 전기차’ 달린다

인도 업체 TVS와 공동개발 협약

주요 부품은 인도 현지 조달·생산

삼륜 EV 안전·편의 사양 대거 적용

현대자동차 경영전략담당 고중선(왼쪽) 전무와 TVS모터컴퍼니 전략 담당 샤라드 모한 미쉬라 사장이 20일(현지시간) 공동개발협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 현대차 제공

현대자동차가 14억 인구 대국 인도에 삼륜 전기차 보급을 본격화한다. 세계에서 가장 잠재력이 큰 시장에서 모빌리티 사업 영토를 삼륜차까지 확장하는 것이다. 저가의 초소형 친환경 모빌리티를 원하는 인도 정부의 요구와도 맞아 떨어진다.



현대차는 20일(현지시간) 인도 델리 바랏 만다팜 컨벤션센터에서 현지 업체 TVS모터컴퍼니와 ‘삼륜 전기차(EV) 개발 및 상용화를 위한 공동개발협약’을 체결했다. 삼륜 EV는 인도에서 택시 역할을 하는 ‘릭샤’와 비슷한 형태의 차체에 전기 모터를 장착한 이동수단이다.



3륜 EV 콘셉트 모델 이미지. 현대차 제공

삼륜 EV 보급 논의는 2018년 인도 나렌드라 모디 총리의 요청으로 시작했다. 모디 총리는 당시 한·인도 비즈니스 포럼에 참석한 정의선 현대차그룹 회장(당시 부회장)에게 인도의 열악한 교통 환경에서 이용할 수 있는 안전하고 친환경적인 이동 수단의 필요성을 피력했다.



이에 정 회장은 인도 시장에 최적화한 모빌리티 개발을 지시했고 그렇게 나온 게 삼륜 EV다. 2024년 현대차 인도법인 상장(IPO) 당시 현지를 방문한 정 회장은 모디 총리와 다시 만나 신규 모빌리티 디자인 방향성을 논의하며 협력 의지를 재확인했다. 현대차는 교통량이 많고 도로가 복잡한 현지 사정을 고려해 앞 유리를 각지게 만들어 운전자의 시야를 확보했다. 운송 등을 많이 한다는 점에 착안해 삼륜 EV 뒤에 견인 고리를 달았다. 잦은 폭우에 대처하기 쉽게 차체 높이를 조절할 수 있도록 했다. 지난해 1월 열린 ‘바랏 모빌리티 글로벌 엑스포 2025’에서 삼륜 EV 콘셉트를 담은 ‘인도 마이크로모빌리티 비전’을 공개했다. 현대차 관계자는 “8년의 세월 동안 공들여 온 노력의 결실”이라고 설명했다.



현대차는 새로 개발하는 삼륜 EV에 안전과 편의 사양을 대거 적용한다. 미래 지향적인 외관도 특징이다. 현대차 관계자는 “인도 현지 고객에게 차별화된 이동 경험을 선사할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.



현대차와 TVS는 가격 경쟁력, 지속가능성, 안전성을 모두 갖춘 이동수단을 제공한다는 계획이다. 삼륜 EV 양산에 필요한 주요 부품은 인도 현지에서 조달·생산한다. 인도 자동차 부품 산업 생태계를 강화하고 고용 창출에 기여하기 위해서다. 차량 원가 절감, 신속한 부품 수급과 사후관리(AS) 등 효과도 거둘 수 있다.



현대차는 첨단 모빌리티 기술과 인간 중심 디자인 역량을 기반으로 차량의 엔지니어링과 디자인을 주도한다. TVS는 차량 생산, 판매, AS를 총괄한다. 고중선 현대차 경영전략담당 전무는 “현대차는 핵심 시장인 인도의 교통 환경 개선에 기여할 수 있는 방안을 꾸준히 모색해 왔다”며 “이번 협업은 이러한 고민에서 출발한 전략적 선택”이라고 강조했다. 두 회사는 인도에서 먼저 삼륜 EV를 출시한 다른 시장으로 확장할 수 있을지 여부를 검토할 계획이다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 현대자동차가 14억 인구 대국 인도에 삼륜 전기차 보급을 본격화한다. 세계에서 가장 잠재력이 큰 시장에서 모빌리티 사업 영토를 삼륜차까지 확장하는 것이다. 저가의 초소형 친환경 모빌리티를 원하는 인도 정부의 요구와도 맞아 떨어진다.현대차는 20일(현지시간) 인도 델리 바랏 만다팜 컨벤션센터에서 현지 업체 TVS모터컴퍼니와 ‘삼륜 전기차(EV) 개발 및 상용화를 위한 공동개발협약’을 체결했다. 삼륜 EV는 인도에서 택시 역할을 하는 ‘릭샤’와 비슷한 형태의 차체에 전기 모터를 장착한 이동수단이다.삼륜 EV 보급 논의는 2018년 인도 나렌드라 모디 총리의 요청으로 시작했다. 모디 총리는 당시 한·인도 비즈니스 포럼에 참석한 정의선 현대차그룹 회장(당시 부회장)에게 인도의 열악한 교통 환경에서 이용할 수 있는 안전하고 친환경적인 이동 수단의 필요성을 피력했다.이에 정 회장은 인도 시장에 최적화한 모빌리티 개발을 지시했고 그렇게 나온 게 삼륜 EV다. 2024년 현대차 인도법인 상장(IPO) 당시 현지를 방문한 정 회장은 모디 총리와 다시 만나 신규 모빌리티 디자인 방향성을 논의하며 협력 의지를 재확인했다. 현대차는 교통량이 많고 도로가 복잡한 현지 사정을 고려해 앞 유리를 각지게 만들어 운전자의 시야를 확보했다. 운송 등을 많이 한다는 점에 착안해 삼륜 EV 뒤에 견인 고리를 달았다. 잦은 폭우에 대처하기 쉽게 차체 높이를 조절할 수 있도록 했다. 지난해 1월 열린 ‘바랏 모빌리티 글로벌 엑스포 2025’에서 삼륜 EV 콘셉트를 담은 ‘인도 마이크로모빌리티 비전’을 공개했다. 현대차 관계자는 “8년의 세월 동안 공들여 온 노력의 결실”이라고 설명했다.현대차는 새로 개발하는 삼륜 EV에 안전과 편의 사양을 대거 적용한다. 미래 지향적인 외관도 특징이다. 현대차 관계자는 “인도 현지 고객에게 차별화된 이동 경험을 선사할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.현대차와 TVS는 가격 경쟁력, 지속가능성, 안전성을 모두 갖춘 이동수단을 제공한다는 계획이다. 삼륜 EV 양산에 필요한 주요 부품은 인도 현지에서 조달·생산한다. 인도 자동차 부품 산업 생태계를 강화하고 고용 창출에 기여하기 위해서다. 차량 원가 절감, 신속한 부품 수급과 사후관리(AS) 등 효과도 거둘 수 있다.현대차는 첨단 모빌리티 기술과 인간 중심 디자인 역량을 기반으로 차량의 엔지니어링과 디자인을 주도한다. TVS는 차량 생산, 판매, AS를 총괄한다. 고중선 현대차 경영전략담당 전무는 “현대차는 핵심 시장인 인도의 교통 환경 개선에 기여할 수 있는 방안을 꾸준히 모색해 왔다”며 “이번 협업은 이러한 고민에서 출발한 전략적 선택”이라고 강조했다. 두 회사는 인도에서 먼저 삼륜 EV를 출시한 다른 시장으로 확장할 수 있을지 여부를 검토할 계획이다.이용상 기자 sotong203@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지