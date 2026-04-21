한병도 사상 첫 연임 도전… 與, 권력구도 가를 릴레이 선거전
서영교 출마… 원내대표 2파전 전망
국회의장 물밑경쟁 치열… 당심 변수
8월 전당대회… 권력구도 재편 관심
정청래 대세론 전망 속 연임 주목
한병도 더불어민주당 원내대표가 차기 원내대표 선거 출마를 위해 21일 전격 사퇴했다. 민주당 원내대표 연임 사례가 없다는 점에서 이번 선거는 관례를 깨는 시험대가 될 전망이다. 다음 달 6일 원내대표 선거를 시작으로 8월 전당대회까지 이어지는 당내 ‘릴레이 선거전’의 서막이 오르면서 향후 집권여당의 권력 지형과 이재명정부 국정 동력을 좌우할 중대 분수령이 될 것이라는 관측이 나온다.
한 원내대표는 국회에서 기자회견을 열고 “산적한 현안에 대한 책임을 다하기 위해 원내대표직을 내려놓는다”며 “이재명정부의 성공과 민주당의 승리에 더 크게 기여할 수 있는 길을 찾겠다”고 밝혔다. 한 원내대표는 지난 1월 11일 보궐선거를 통해 선출된 뒤 이날로 취임 100일을 맞았다. 후임이 선출되기 전까지는 천준호 원내운영수석부대표가 직무대행을 맡는다.
그는 재임 기간을 돌아보며 “100일이 1년처럼 느껴졌다”고 했다. 검찰·사법개혁 추진과 ‘2차 종합특검’을 통한 내란 종식, 윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 진상규명 등을 주요 성과로 제시했다. 한·미 관세 협상 후속 대응을 위한 대미투자특별법 처리, 중동 전쟁에 따른 비상경제 대응과 추경 편성, 개헌 논의, 여야 협치 복원 노력도 성과로 꼽았다.
민주당은 5월 원내대표·국회의장 선거를 시작으로 6월 지방선거와 국회의원 재보궐선거, 8월 전당대회까지 굵직한 정치 일정을 앞두고 있다. 한 중진 의원은 “5~8월 사이 이어지는 선거가 집권여당 민주당의 앞날을 가를 분수령”이라고 말했다. 원내대표 선거는 당초 한 원내대표 단독 추대 분위기였지만 경쟁 구도로 전환되는 흐름이다. 서영교 의원이 출마 의사를 밝히면서 2파전 가능성이 제기된다. 잠재 후보군인 백혜련·박정 의원은 추대에 무게를 싣는 분위기인 것으로 전해졌다.
국회의장 선거는 물밑 경쟁이 치열하다. 6선 조정식, 5선 김태년·박지원 의원이 출마를 준비하며 의원 표심 확보에 나섰다. 이번에는 권리당원 투표 20%가 처음 반영되면서 강성 지지층의 영향력이 변수로 떠올랐다. 최근 지방선거 후보 경선에서 당원 결집력이 강한 후보가 잇따라 승리한 점도 이 같은 흐름에 힘을 싣는다.
최대 관심사는 8월 전당대회다. 정청래 대표 연임 여부와 차기 총선 공천권이 맞물리며 당내 권력 구도를 재편할 핵심 이벤트로 꼽힌다. 정 대표의 연임 가능성을 두고 “대항마가 마땅치 않다”는 대세론과 “이재명 대통령의 결단이 변수”라는 전망이 엇갈린다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
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