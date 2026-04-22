인천 ‘장창선 체육관’ 건립된다… “엘리트 체육 성지로”
2027년 12월 준공 목표
한국 레슬링의 전설이자 인천 출신 스포츠 영웅으로 꼽히는 장창선 선수의 이름을 딴 체육관 건립이 추진된다.
인천시는 21일 미추홀구 문학동에 건립을 추진하는 엘리트 선수 체육관의 명칭을 ‘인천광역시선수촌 장창선 체육관’으로 확정했다고 밝혔다. 장 선수는 1962년 제4회 자카르타 아시안게임 남자 자유형 플라이급 은메달을 거머쥐었다. 1964년 제18회 도쿄올림픽에서도 같은 체급 은메달을 획득하며 국제무대에서 두각을 나타냈다. 1966년 세계레슬링선수권대회에서 금메달을 목에 걸며 한국 최초의 세계선수권대회 우승 타이틀을 얻었다. 체육계에서 공로를 인정받아 2014년에는 대한민국 스포츠영웅 명예의 전당에 헌액되기도 했다.
장창선 체육관은 문학동 388번지 일대 지하 1층~지상 2층, 연면적 3263.27㎡ 규모로 조성된다(조감도). 내부에는 핸드볼, 농구, 배드민턴, 배구, 태권도, 펜싱 등 종목의 훈련이 가능한 복합 공간이 들어선다. 선수단 라운지와 체력단련실, 의무실 등의 시설도 마련된다.
1층에는 장 선수와 같은 인천 출신 스포츠 영웅들의 주요 경기 기록물과 메달을 전시하는 ‘인천스포츠영웅실’이 문을 연다. 준공 목표는 2027년 12월이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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