“기름값 과잉 통제?… 전쟁 후 18.4% 상승, 유럽과 비슷”
산업부, 최고가격제 반발에 반박
美 35.6%·‘보조금’ 日 7.3% 올라
중동 전쟁 이후 한국의 주유소 휘발윳값이 18.4% 오르며 일본의 휘발윳값 상승 폭인 7.3%보다 더 크게 나타났다고 정부가 21일 밝혔다. 석유 최고가격제를 시행하며 다른 나라 대비 주유소 기름값을 과도하게 억누르고 있다는 지적을 반박한 것이다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 정부세종청사 브리핑에서 “우리나라 최고가격제가 과연 가격을 얼마나 억누르고 있는 건지 평가를 해 주셨으면 좋겠다”며 일본과 미국, 유럽 등 다른 국가의 기름값 동향을 제시했다.
산업부에 따르면 이날 기준 한국의 석유제품 가격 상승 폭은 미국보다 낮고 일본보다는 높았다. 중동 전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일과 비교해 한국은 ℓ당 휘발윳값이 18.4%, 경윳값은 25.0% 올랐다. 같은 기간 미국의 기름값 상승 폭은 휘발유 35.6%·경유 47.1%였고, 일본은 휘발유 7.3%·경유 9.4%였다. 영국 프랑스 독일 등 유럽 국가는 휘발윳값 상승폭이 17% 수준으로 한국과 비슷했다.
일본의 낮은 기름값 상승률은 정부가 정유사 등 도매단계에서 보조금을 지급해 가격 인상을 억제한 데 따른 결과라고 산업부는 설명했다. 양 실장은 “일본은 중동 전쟁 이전에도 보조금을 지급했고, 전쟁 발발 이후 더 많은 보조금을 투입해 가격을 누르고 있다”며 “가격을 많이 누르다 보니 재정 부담 이슈가 증대되는 것으로 알고 있다”고 말했다. 이어 “정부가 선택한 최고가격제는 비상한 상황에 맞춰서 취한 비상한 조치”라며 “(4차 최고가격은) 물가 안정과 재정 부담, 소비 감축 효과 등을 종합적으로 고려해 결정하겠다”고 말했다.
현재 국내 4대 정유사의 비축유 스와프(맞교환) 신청 물량은 약 3200만 배럴로 집계됐다. 양 실장은 “이달까지 1700만 배럴, 다음 달까지는 1500만 배럴”이라며 “유종 간 스와프보다는 (대체 물량 도착 전까지) 시간을 당기는 스와프 신청이 70% 이상으로 많다”고 설명했다. 한국이 국제에너지기구(IEA)와 약속한 2200만 배럴 규모의 비축유 방출에 대해선 “시기를 고민하고 있다”고 했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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