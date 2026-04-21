“주한美사령관, 안규백에 정동영 발언 항의”… 각종 현안두고 갈등, ‘경고성 메시지’ 분석
성일종 “심각 증명”… 국방부 부인
제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 최근 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성시 핵시설’ 언급 이후 안규백 국방부 장관을 찾아가 강력히 항의했다고 국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원이 21일 밝혔다. 미 측이 한국에 제공하는 대북 정보를 일부 제한한 것을 시작으로 사사건건 이견을 보여온 정 장관에게 경고성 메시지를 보냈다는 해석이 나온다.
성 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정 장관은 즉각 사퇴해야 한다”며 이같이 주장했다. 그는 “얼마나 다급했으면 사령관이 찾아가 항의했겠느냐”며 “동맹국의 최고사령관이 국방부 장관을 직접 찾아가 강력히 항의했다면 정 장관의 발언이 얼마나 심각한 기밀 유출이었는지 증명하는 척도”라고 말했다. 주한미군사령관이 개별 사안에 항의하기 위해 한국 국방부 장관을 직접 찾은 것은 매우 이례적이다. 다만 국방부는 “주한미군사령관이 국방부 장관에게 항의했다는 것은 한·미 군사 외교상 적절하지 않고, 사실도 전혀 아니다”고 반박했다.
미 측이 정 장관 발언에 항의하며 대북 정보 공유를 제한한 것은 그동안 갈등에 따른 경고성 조치라는 시각도 있다. 정 장관은 미 측과 한·미 연합훈련, 비무장지대(DMZ) 출입 승인 권한 등 각종 현안을 둘러싸고 부딪혀 왔다. 미국이 공유를 중단한 정보는 미 측 위성을 통해 수집한 북한 기술 관련 내용으로, 민감성은 있으나 군사적 중요도가 높은 핵심 정보는 아닌 것으로 전해졌다. 군 관계자는 “정보 제한 움직임을 단계적으로 확대할 수 있다는 일종의 경고 아니겠느냐”고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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