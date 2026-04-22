[송세영 특파원의 여기는 베이징] 차이나 머니 파워… 美보다 中에 더 밀착하는 아프리카

왕이(오른쪽 두 번째) 중국 외교부장이 지난 17일 중국 베이징에서 셀마 아시팔라 무사비(왼쪽 세 번째) 나미비아 국제관계무역 장관 등과 회담하고 있다. 신화연합뉴스

中, 阿 무관세 대우 53개국으로 확대

阿 전체 年 14억 달러 비용 절감 기대

中, 중동 전쟁에 에너지 확보도 박차

인도적 지원 줄이는 美는 입지 흔들

