신라스테이 첫 해외 진출… 중국 옌청에 문 연다
[비즈 이슈]
223개 객실… 한식 전문 식당까지
한국 기업·협력사 다수 진출 지역
호텔신라는 오는 28일 중국 장쑤성에 ‘신라스테이 옌청’을 연다고 21일 밝혔다. 신라스테이가 글로벌 시장에 진출하는 건 이번이 처음이다.
호텔신라는 최상위 럭셔리 브랜드 ‘더 신라’, 지역 문화와 라이프스타일을 반영한 휴양형 브랜드 ‘신라모노그램’, 비즈니스 호텔 ‘신라스테이’로 구성된 3대 브랜드 체계를 구축하고 있다.
신라스테이 옌청은 총 223개 객실 규모로 한식 전문 레스토랑 ‘도원’과 연회장, 미팅룸 등 다양한 부대 시설을 갖췄다. 합리적인 가격대와 안정적인 서비스를 바탕으로 현지 이용객과 한국 방문객 모두를 아우르는 경험을 제공할 예정이다.
호텔은 옌청 경제기술개발구에 위치한다. 자동차·첨단 제조 산업 중심의 핵심 개발 지역으로, 한국 기업과 협력사가 다수 진출해 있다. 중국 최대 규모의 연해 습지를 비롯해 옌청두루미습지생태관광구, 타오즈니습지, 홀랜드플라워파크 등 다양한 관광 자원도 보유하고 있다.
호텔신라 관계자는 “그간 축적된 운영 노하우와 브랜드 신뢰도를 바탕으로 위탁운영 방식을 통해 신라스테이의 글로벌 진출을 본격화하고 향후 해외 시장에서의 입지를 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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