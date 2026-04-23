기술 혁신·국제 인증 확보로 해외 원전 시장 공략
대중소기업농어업협력재단
무진기연은 한국수력원자력의 협력과 지원을 바탕으로 국제 인증 확보와 기술 고도화를 추진하며 글로벌 원자력 시장 진출의 기반을 마련했다. 원자력 기자재 산업은 높은 수준의 기술력과 품질관리 역량은 물론, 국제 인증과 장기간의 신뢰 축적이 필수적인 분야다.
무진기연은 이러한 조건을 꾸준히 갖춰오며 원전 보조기기(BOP·Balance of Plant), 핵연료 취급·저장 설비, 특수 목적 장비 등 원자력 핵심 설비를 공급해 왔다. 특히 이 과정에서 한수원은 상생협력기금을 통해 국제 인증 취득에 필요한 비용을 지원하고, 현장 중심의 기술 데이터와 품질관리 경험을 공유하며 중소기업의 역량 강화를 뒷받침했다.
무진기연은 이를 기반으로 미국기계학회 인증(ASME), 전력산업기술기준(KEPIC) 등 국내외 원전 품질 인증을 확보하고, 생산 공정과 품질관리 체계를 글로벌 수준으로 고도화 할 수 있었다.
이러한 기반 위에서 국내외 시장 진입이 본격화됐다. 인도 원전 주요설비(MST) 납품 계약과 유럽 연구용 원자로(연구로) 프로젝트 참여 등으로 해외 사업을 점진적으로 확대하고 있으며, 2024년 기준 매출 약 240억원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 조성은 대표는 “한수원과의 협력을 통해 기술 경쟁력을 높이고 해외 시장 진출 기반을 마련할 수 있었다”며 “중소기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 상생 기반의 협력이 중요하다”고 말했다.
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