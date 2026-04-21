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[포토] “봄 꽃게 맛보세요”

입력:2026-04-21 00:26
수정:2026-04-21 00:51
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어민들이 20일 오전 인천시 중구 경인서부 수협위판장에서 경매를 앞두고 꽃게 선별 작업을 하고 있다. 인천의 봄철 꽃게 조업은 수온이 상승하는 3월 말부터 시작된다.

연합뉴스

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