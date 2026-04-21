시사 전체기사 [포토] “봄 꽃게 맛보세요” 입력:2026-04-21 00:26 수정:2026-04-21 00:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 어민들이 20일 오전 인천시 중구 경인서부 수협위판장에서 경매를 앞두고 꽃게 선별 작업을 하고 있다. 인천의 봄철 꽃게 조업은 수온이 상승하는 3월 말부터 시작된다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 한은 수장 공석 피했다… 신현송 후보자 청문보고서 채택 2 장특공제 공방… 민주 “세제 개편 검토한 적 없다”, 국힘 “대통령이 가이드라인 제시” 3 “吳, 보수만을 위한 시장… ‘성동 행정’ 모델로 서울 바꾸겠다” 4 해명하기 바빴던 장동혁… 귀국하자마자 친한계 또 때렸다 5 “양국 소통의 스토리 만들어갈 것”… 조선·금융·AI 맞손 공감대 해당분야별 기사 더보기 1 [영상] 달 착륙이 가짜라고? 음모론에 가려진 진짜 달의 가능성 2 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 3 대통령 나서서 매물 유도해도 꿈쩍않는 서울 4 [영상] 트럼프보다 젠슨황?… 광통신·양자컴 주가 급등 뒤 그가 있다 5 전기차 재부흥 못 기다려… 신시장 눈 돌리는 K배터리 해당분야별 기사 더보기 1 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 2 ‘운동회 소음 양해’ 포스터 내건 학교…“민원 때문 아냐” 3 사망자까지 나온 노봉법 갈등 4 휴게소서 왜 고속도로로 걸었을까… 50대 차량 치여 숨져 5 ‘집회 중 조합원 사망’ 화물연대 “전 조합원 비상태세” 해당분야별 기사 더보기 1 도쿄 일대 ‘흔들’… 커튼이 바람에 날리듯 흔들려 2 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 3 밴스 美부통령 2차 이란 협상 출격…‘해결사’ 능력 도마 위 4 미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화 5 [속보] 일본 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진…쓰나미 경보 해당분야별 기사 더보기 1 JTBC-KBS, 2026 북중미 월드컵 공동중계 극적 타결 2 영화 ‘살목지’, 올해 최단기간 손익분기점 돌파 3 ‘누룩’으로 감독 데뷔한 배우 장동윤 “믿음에 관한 이야기” 4 “AI 자막 안경, 세상 참 좋아졌네”…극장 찾은 청각장애인들 5 [포토] 왕년 맨유스타 총출동… 돌파하는 박지성 해당분야별 기사 더보기 1 뮤지컬 ‘다시, 봄’ 경상도 버전, 공연계의 지역상생 모델 되나 2 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 3 테슬라 모델YL 가세… 다인승 패밀리카 ‘경계’ 흔든다 4 갑작스런 당뇨병 발병·악화, 췌장암 신호일 수도 5 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 신축 타워맨션도 ‘흔들’… 커튼이 바람에 날리듯 흔들려 ‘운동회 소음 양해’ 포스터 내건 학교…“민원 때문 아냐” 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 ‘집회 중 조합원 사망’ 화물연대 “전 조합원 비상태세” 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 반복 적발됐지만…픽시 질주 중학생·부모 모두 처벌 불가 미군, 이란 화물선 나포한듯… 트럼프 “기관실 구멍 냈다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요