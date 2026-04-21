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KB금융, 장애인 고용 확대… 포용금융 실천 강화

입력:2026-04-21 01:01
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KB금융그룹이 20일 ‘장애인의 날’을 맞아 장애인 고용 확대를 통해 채용 다양성을 높이고, 포용금융 실천에 적극 나서겠다고 밝혔다.

우선 KB국민은행은 지난 2022년 한국장애인고용공단과 협약을 맺은 이후 매년 30명 이상의 장애인 신규 채용을 이어오고 있다. 올해도 신입 채용 규모를 확대할 방침이다. KB손해보험도 올해 장애인 전용 직무 11개를 새롭게 발굴할 계획이다. KB증권은 사내 직접 고용과 함께 한국장애인고용공단과 협업하는 공익형 매장 ‘섬섬옥수’ 운영에도 참여하고 있다. 공단 교육과정을 이수한 장애인들이 철도 이용객에게 무료 네일케어 서비스를 제공하는 방식이다. KB금융은 직접 고용 외에도 발달장애인 표준사업장 ‘브라보비버’를 통한 지분투자형 간접 고용도 확대하고 있다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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