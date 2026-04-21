국힘 후보들 ‘張 패싱’ 현실화… ‘우리끼리 먼저 뭉치자’ 제안도

지도부 배제… 지역별 독자 선대위

사퇴 요구에 張 “거취는 제가 결정”

국민의힘이 장동혁 대표가 사흘간 미국 체류 일정을 연장한 이후인 지난 16일(현지시간)에 진행한 일정 관련 사진을 이날 출입기자단에 배포했다. 사진은 파일명에 16일이라고 밝힌 미국 국무부 차관보 면담 모습. 국민의힘 제공

6·3 지방선거 출전 명단 확보가 마무리되자 국민의힘에서 ‘장동혁 지도부 패싱’이 현실화하고 있다. 광역단체장 후보들 사이에선 ‘독자 선거대책위원회’를 구축하거나 후보 간 자체 연대를 모색하는 움직임도 감지된다. 장동혁 대표는 8박10일 방미 일정을 마치고 귀국했지만 내부에선 ‘허탕 방미’ 비판이 제기되며 탈지도부 행보가 가속화하고 있다.



20일 국민일보 취재를 종합하면 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 최근 전국 광역단체장 후보들과 따로 연락해 지도부와 별개로 지역 후보끼리 연대하자는 제안을 한 것으로 알려졌다. 한 지역 캠프 관계자는 “지역끼리 먼저 뭉치자는 제안이었다”며 “당대표를 다 같이 몰아세우는 게 좋은 그림은 아니어서 고민”이라고 전했다.



박형준 부산시장 후보도 라디오 인터뷰에서 “중앙 이슈로 다 몰려가게 되면 부산말로 ‘쎄빠지게’ 일해도 중앙에서 실점하면 잘못될 수 있다”며 독자 선대위 구성 필요성을 강조했다. 박 후보 측은 “지역마다 현안이 다르고 지역 실정에 맞는 선대위를 꾸려 대처해야 한다는 얘기”라면서도 “지역 선대위 구성은 이미 전국적 현상”이라고 설명했다.



보수 텃밭인 대구·경북(TK)에서도 이철우 경북지사 후보가 TK 통합 선대위 구성을 제안했고, 대구시장 후보 경선 중인 추경호 의원이 환영 의사를 밝혔다. 다음 달 2일 뒤늦게 지사 후보를 선출하는 경기도 역시 지역 의원을 중심으로 독자 선대위 조기 출범이 논의되고 있다. 강원도의 한 의원은 “지도부는 지도부대로 중앙 선대위를, 후보는 후보별로 독자 선대위를 꾸려야 한다”고 말했다.



장 대표의 방미는 ‘지도부 배제’ 기류를 확산하는 요인이 되고 있다. 친한(친한동훈)계 박정하 의원은 유튜브 인터뷰에서 “천수답(天水畓·물 공급을 오로지 비에만 의존하는 논) 방미”라며 “당에 누를 많이 끼쳤다. 당무감사를 해야 한다”고 주장했다. 이어 “앞으로 (탈지도부) 움직임이 봇물 터지듯 터질 것”이라며 “장 대표의 이해하기 어려운 방미로 방점을 찍었다”고 말했다.



지도부도 독자 선대위 흐름을 인정하는 모양새다. 박성훈 수석대변인은 “이번 선거는 후보자가 중심인 선거가 돼야 한다”며 “각 광역단체장이 구성하는 선대위가 전면에 나서서 선거를 치르는 게 바람직하다고 생각한다”고 말했다. 장 대표는 이날 귀국 기자간담회에서 당 일각 사퇴 요구에 대해 “저는 당원들이 선출한 대표”라며 “상황에 따라 필요한 거취는 제가 결정할 것”이라고 일축했다.



이형민 박준상 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거 출전 명단 확보가 마무리되자 국민의힘에서 ‘장동혁 지도부 패싱’이 현실화하고 있다. 광역단체장 후보들 사이에선 ‘독자 선거대책위원회’를 구축하거나 후보 간 자체 연대를 모색하는 움직임도 감지된다. 장동혁 대표는 8박10일 방미 일정을 마치고 귀국했지만 내부에선 ‘허탕 방미’ 비판이 제기되며 탈지도부 행보가 가속화하고 있다.20일 국민일보 취재를 종합하면 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 최근 전국 광역단체장 후보들과 따로 연락해 지도부와 별개로 지역 후보끼리 연대하자는 제안을 한 것으로 알려졌다. 한 지역 캠프 관계자는 “지역끼리 먼저 뭉치자는 제안이었다”며 “당대표를 다 같이 몰아세우는 게 좋은 그림은 아니어서 고민”이라고 전했다.박형준 부산시장 후보도 라디오 인터뷰에서 “중앙 이슈로 다 몰려가게 되면 부산말로 ‘쎄빠지게’ 일해도 중앙에서 실점하면 잘못될 수 있다”며 독자 선대위 구성 필요성을 강조했다. 박 후보 측은 “지역마다 현안이 다르고 지역 실정에 맞는 선대위를 꾸려 대처해야 한다는 얘기”라면서도 “지역 선대위 구성은 이미 전국적 현상”이라고 설명했다.보수 텃밭인 대구·경북(TK)에서도 이철우 경북지사 후보가 TK 통합 선대위 구성을 제안했고, 대구시장 후보 경선 중인 추경호 의원이 환영 의사를 밝혔다. 다음 달 2일 뒤늦게 지사 후보를 선출하는 경기도 역시 지역 의원을 중심으로 독자 선대위 조기 출범이 논의되고 있다. 강원도의 한 의원은 “지도부는 지도부대로 중앙 선대위를, 후보는 후보별로 독자 선대위를 꾸려야 한다”고 말했다.장 대표의 방미는 ‘지도부 배제’ 기류를 확산하는 요인이 되고 있다. 친한(친한동훈)계 박정하 의원은 유튜브 인터뷰에서 “천수답(天水畓·물 공급을 오로지 비에만 의존하는 논) 방미”라며 “당에 누를 많이 끼쳤다. 당무감사를 해야 한다”고 주장했다. 이어 “앞으로 (탈지도부) 움직임이 봇물 터지듯 터질 것”이라며 “장 대표의 이해하기 어려운 방미로 방점을 찍었다”고 말했다.지도부도 독자 선대위 흐름을 인정하는 모양새다. 박성훈 수석대변인은 “이번 선거는 후보자가 중심인 선거가 돼야 한다”며 “각 광역단체장이 구성하는 선대위가 전면에 나서서 선거를 치르는 게 바람직하다고 생각한다”고 말했다. 장 대표는 이날 귀국 기자간담회에서 당 일각 사퇴 요구에 대해 “저는 당원들이 선출한 대표”라며 “상황에 따라 필요한 거취는 제가 결정할 것”이라고 일축했다.이형민 박준상 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지