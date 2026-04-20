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[포토] ‘장애인의 날’차별철폐 결의대회

입력:2026-04-20 21:11
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중증 발달장애인으로 구성된 노들노래공장 노동자들이 20일 제46회 장애인의 날을 맞아 서울 종로구 경복궁 앞에서 열린 '420장애인차별철폐 공동투쟁 결의대회'에서 공연하고 있다.

뉴시스

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