시사 전체기사 [포토] ‘장애인의 날’차별철폐 결의대회 입력:2026-04-20 21:11 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 중증 발달장애인으로 구성된 노들노래공장 노동자들이 20일 제46회 장애인의 날을 맞아 서울 종로구 경복궁 앞에서 열린 '420장애인차별철폐 공동투쟁 결의대회'에서 공연하고 있다.뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “청년은 소모품 아닌 귀중품… 발로 뛰는 생활정치” 2 李대통령 “호르무즈 자유항해 인도와 긴밀 소통…지역질서 구축 기여” 3 ‘김용 공천’ 둘러싸고 양분된 민주당 4 “서울 내주면 치명적 위기… 보수 대개조 선봉 서겠다” 5 ‘6·3’ Z세대 몰려온다… 풀뿌리 ‘젊치인’ 바람 해당분야별 기사 더보기 1 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 2 장특공제 폐지 비거주 1주택자 대상… 실거주는 관계없다 3 [영상] 트럼프보다 젠슨황?… 광통신·양자컴 주가 급등 뒤 그가 있다 4 보이스피싱 ‘무과실 배상’, 2800억 규모… 책임은 누구 몫 5 “영영 모를 뻔한 1억”…KT무빙서비스로 주식·연금 찾았다 해당분야별 기사 더보기 1 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 2 이번엔 ‘2000원 생수’… 광장시장 또 바가지 요금 논란 3 ‘집회 중 조합원 사망’ 화물연대 “전 조합원 비상태세” 4 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 5 반복 적발됐지만…픽시 질주 중학생·부모 모두 처벌 불가 해당분야별 기사 더보기 1 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 2 한국 경제가, 반도체 때문에, 대만에 ‘이만큼’ 밀린다고요? 3 트럼프 “美, 이란 선박 구멍 내고 해병대가 확보”…이란 압박 극대화 4 [속보] 이란군 “美, 이란상선 발포는 합의 위반…곧 보복” 5 [속보] 일본 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진…쓰나미 경보 해당분야별 기사 더보기 1 왕복 30분 기차값 22만원…월드컵 교통비 폭등 논란 2 “7년 만의 완전체 귀환”…도쿄돔 열광시킨 BTS 3 ‘누룩’으로 감독 데뷔한 배우 장동윤 “믿음에 관한 이야기” 4 [포토] 왕년 맨유스타 총출동… 돌파하는 박지성 5 장동윤, ‘누룩’으로 연출 데뷔…“각자의 믿음 포기하지 않길” 해당분야별 기사 더보기 1 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 2 여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수 3 5월 서울 곳곳서 음악 페스티벌… 화려한 라인업 4 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 5 테슬라 모델YL 가세… 다인승 패밀리카 ‘경계’ 흔든다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 신축 타워맨션도 ‘흔들’… 커튼이 바람에 날리듯 흔들려 ‘운동회 소음 양해’ 포스터 내건 학교…“민원 때문 아냐” 박나래 자택서 수천만원 금품 훔친 30대 징역 2년 확정 ‘집회 중 조합원 사망’ 화물연대 “전 조합원 비상태세” 키이우 총기난사 현장서 도망친 경찰관들… 영상 논란 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 반복 적발됐지만…픽시 질주 중학생·부모 모두 처벌 불가 미군, 이란 화물선 나포한듯… 트럼프 “기관실 구멍 냈다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요