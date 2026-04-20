“양국 소통의 스토리 만들어갈 것”… 조선·금융·AI 맞손 공감대

한·인도 전략산업 협력 확대 합의



장관급 협의체 ‘산업협력委’ 신설

인도 내 한국기업 타운십 만들기로

李 정상회담 전 간디 추모공원 헌화

인도를 국빈방문한 이재명 대통령이 20일(현지시간) 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 나렌드라 모디 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 이 대통령은 급변하는 중동 정세에 공동 대응하기 위해 인도와 긴밀한 공조를 지속하기로 했다고 밝혔다. 연합뉴스

이재명 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담을 통해 양국 간 전방위적 전략산업 분야 협력 확대에 합의했다.



이 대통령은 20일(현지시간) 인도 뉴델리에서 가진 공동언론발표에서 “저와 총리님은 불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 공감했다”며 이같이 밝혔다. 양 정상은 기존 경제 협력을 더욱 고도화하는 한편 조선과 금융, 인공지능(AI), 국방·방산 분야를 비롯한 전방위적 전략산업 분야 협력을 확대하는 데 뜻을 모았다.



양 정상이 합의한 장관급 경제 협력 협의체 ‘산업협력위원회’를 통해 양국은 새로운 경제 협력에 관한 논의를 구체화할 방침이다. 모디 총리는 “양국 간 금융 흐름을 원활하게 하기 위해 양국은 한·인도 금융 포럼을 시작하기로 했다”며 “이를 통해 기업 간 협력을 촉진할 것”이라고 말했다. 이어 “산업협력위원회를 통해 핵심 기술과 공급망 관련 협력을 강화할 뿐 아니라 경제안보대화를 시작할 것”이라며 “또 한국 기업, 특히 중소기업의 인도 진출을 지원하기 위해 인도 내에 한국 기업 타운십을 만들기로 했다”고 소개했다. 모디 총리는 “2000년 전 허왕후와 김수로왕 간 사랑 이야기는 공통의 유산”이라며 “오늘날 K팝과 K드라마가 인도에서 인기를 끌고, 한국에서도 인도의 영화와 문화에 대한 관심이 커지고 있다”고 말했다. 그러면서 “양국은 앞으로 10년간 소통의 스토리를 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.



이 대통령은 한국 조선 기업의 우수한 기술력과 인도 정부의 정책적 지원이 결합하면 인도 조선 시장이 핵심 신사업으로 자리매김할 것이라고 강조했다. 또 ‘금융 당국 간 협력 양해각서(MOU)’를 통해 14억 인구를 배경으로 세계 3위 규모로 성장 중인 인도 금융 시장에 우리 금융 기업의 진출 기반을 만들 것이라고 소개했다.



AI 분야에서는 “‘디지털 브리지 프레임워크’를 통해 AI 인재 강국인 인도와 세계적 수준의 AI 인프라를 갖춘 한국 간 AI·디지털 협력 기반을 구축해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 또 상대국 방문 시 자국의 QR 결제 시스템을 그대로 사용할 수 있도록 한 ‘전자결제 시스템 연계 MOU’도 체결됐다. 정부는 인도와 모두 15개 MOU에 서명했다.



2018년 문재인 전 대통령 이후 8년 만에 인도를 국빈방문한 이 대통령은 정상회담에 앞서 김혜경 여사와 함께 마하트마 간디 추모공원에 헌화하며 세계 평화를 기원했다. 헌화에 앞서 진행된 인도 정부의 공식 환영식에서는 모디 총리와 드로우파디 무르무 인도 대통령이 직접 이 대통령 부부를 맞이하는 등 극진한 환대를 받았다. 이 대통령은 인도 의장대를 사열하고 전통 복장 차림의 환영단과 기념사진을 촬영했다. 두 사람이 다시 만난 건 지난해 11월 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 약 5개월 만이다.



뉴델리=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담을 통해 양국 간 전방위적 전략산업 분야 협력 확대에 합의했다.이 대통령은 20일(현지시간) 인도 뉴델리에서 가진 공동언론발표에서 “저와 총리님은 불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 공감했다”며 이같이 밝혔다. 양 정상은 기존 경제 협력을 더욱 고도화하는 한편 조선과 금융, 인공지능(AI), 국방·방산 분야를 비롯한 전방위적 전략산업 분야 협력을 확대하는 데 뜻을 모았다.양 정상이 합의한 장관급 경제 협력 협의체 ‘산업협력위원회’를 통해 양국은 새로운 경제 협력에 관한 논의를 구체화할 방침이다. 모디 총리는 “양국 간 금융 흐름을 원활하게 하기 위해 양국은 한·인도 금융 포럼을 시작하기로 했다”며 “이를 통해 기업 간 협력을 촉진할 것”이라고 말했다. 이어 “산업협력위원회를 통해 핵심 기술과 공급망 관련 협력을 강화할 뿐 아니라 경제안보대화를 시작할 것”이라며 “또 한국 기업, 특히 중소기업의 인도 진출을 지원하기 위해 인도 내에 한국 기업 타운십을 만들기로 했다”고 소개했다. 모디 총리는 “2000년 전 허왕후와 김수로왕 간 사랑 이야기는 공통의 유산”이라며 “오늘날 K팝과 K드라마가 인도에서 인기를 끌고, 한국에서도 인도의 영화와 문화에 대한 관심이 커지고 있다”고 말했다. 그러면서 “양국은 앞으로 10년간 소통의 스토리를 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 한국 조선 기업의 우수한 기술력과 인도 정부의 정책적 지원이 결합하면 인도 조선 시장이 핵심 신사업으로 자리매김할 것이라고 강조했다. 또 ‘금융 당국 간 협력 양해각서(MOU)’를 통해 14억 인구를 배경으로 세계 3위 규모로 성장 중인 인도 금융 시장에 우리 금융 기업의 진출 기반을 만들 것이라고 소개했다.AI 분야에서는 “‘디지털 브리지 프레임워크’를 통해 AI 인재 강국인 인도와 세계적 수준의 AI 인프라를 갖춘 한국 간 AI·디지털 협력 기반을 구축해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 또 상대국 방문 시 자국의 QR 결제 시스템을 그대로 사용할 수 있도록 한 ‘전자결제 시스템 연계 MOU’도 체결됐다. 정부는 인도와 모두 15개 MOU에 서명했다.2018년 문재인 전 대통령 이후 8년 만에 인도를 국빈방문한 이 대통령은 정상회담에 앞서 김혜경 여사와 함께 마하트마 간디 추모공원에 헌화하며 세계 평화를 기원했다. 헌화에 앞서 진행된 인도 정부의 공식 환영식에서는 모디 총리와 드로우파디 무르무 인도 대통령이 직접 이 대통령 부부를 맞이하는 등 극진한 환대를 받았다. 이 대통령은 인도 의장대를 사열하고 전통 복장 차림의 환영단과 기념사진을 촬영했다. 두 사람이 다시 만난 건 지난해 11월 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 약 5개월 만이다.뉴델리=최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지