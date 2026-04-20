민주, 울산 남갑에 ‘1호 인재’ 전태진… 이광재·송영길도 공천 시사
“가장 험지에 참신한 후보 배치”
‘선당후사’ 헌신한 인물들 “고려”
정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거와 함께 치르는 국회의원 재보궐선거 울산 남갑 후보로 인재영입 1호 인사인 전태진(사진) 변호사를 전략공천했다. 정 대표는 이광재 전 강원지사와 송영길 전 대표도 공천을 염두에 두고 있다고 밝혔다.
황희 민주당 전략공천관리위원장은 20일 국회에서 기자간담회를 열고 전 변호사의 전략공천을 발표하며 “가장 험지에 가장 뛰어나고 참신한 후보를 배치한다는 점에서 상징성이 크다”고 말했다. 해당 지역구는 김상욱 의원이 울산시장 선거 출마로 사퇴하면 공석이 된다.
민주당은 이번 재보궐 공천 기준으로 인재영입, 내부 발탁, 명망 있는 인사 재배치 등 3대 원칙을 제시했다. 정 대표는 “당내 신망이 높고 선당후사로 헌신한 인물들을 적재적소에 배치할 것”이라며 “지방선거와 재보궐이 서로 시너지를 내는 ‘윈윈 공천’을 하겠다”고 강조했다.
이 과정에서 이 전 지사가 대표적인 사례로 거론됐다. 정 대표는 “이 전 지사는 강원지사 유력 후보였음에도 우상호 후보를 위해 불출마를 선택했다”며 “강원 지역에서도 안타깝다는 여론이 많고 재보궐에서 기회를 줘야 한다는 목소리가 높다”고 말했다. 이어 “요즘 ‘핫플레이스’로 떠오르는 지역에 출정해도 경쟁력이 있다”고 덧붙였다. 이 전 지사 공천지역으로는 수도권 지역구 여럿이 거론되고 있다. 정 대표는 송 전 대표의 경기 하남갑 재선거 출마 여부에 대해서도 “염두에 두고 있다”고 말했다.
한 민주당 지도부 인사는 국민일보에 “이 전 지사의 경우 아직 확정된 것은 없고 경쟁력 있는 인재를 적재적소에 배치한다는 원칙만 정해져 있다”며 “평택을 비롯해 하정우 청와대 수석이 출마하지 않는 경우 부산 북갑도 선택지가 될 수 있다”고 설명했다. 송 전 대표에 대해서도 “구체적으로 논의된 바는 없으나 당선 가능성 있는 곳에 공천한다는 원칙”이라고 밝혔다. 정 대표는 앞서 충남 보령에서 기자들과 만나 “민주당 광역단체장 후보로 당선된 현역 국회의원은 오는 29일 일괄 의원직 사퇴서를 제출할 예정”이라고 말했다.
윤예솔 천양우 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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