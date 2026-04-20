美, 이란 화물선 발포 뒤 나포… 이란, 美 군함 보복 타격 주장
호르무즈 역봉쇄 이후 첫 무력 충돌
미국이 19일(현지시간) 이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 이란 국적 화물선에 발포한 뒤 전격 나포했다. 미국이 호르무즈 해협 ‘역봉쇄’에 나선 뒤 무력을 사용한 건 이번이 처음이다. 휴전 협정 만료(21일)를 앞두고 2차 협상을 위한 대(對)이란 압박을 극대화하려는 것으로 해석된다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 ‘투스카(TOUSKA)’라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다”고 밝혔다. 미 중부사령부도 “유도미사일 구축함 USS 스프루언스의 5인치 MK45 함포로 투스카의 기관실에 여러 발을 발사해 추진력을 무력화했다”며 “이후 제31해병원정대 소속 해병대원들이 이 불응 선박에 승선했으며 현재 이 선박은 미군 통제하에 있다”고 설명했다.
투스카는 이란 해운업계와의 연관성으로 현재 미국의 제재 대상에 올라 있다. 전 세계 선박을 추적하는 ‘마린트래픽’ 등에 따르면 투스카는 말레이시아 포트클랑을 출항해 이란 반다르아바스로 향하던 중 이란 해안에서 약 30마일(48㎞) 떨어진 오만만 일대에서 마지막 위치를 전송했다.
이란은 미군에 보복 공격을 가했다고 주장했다. 이란 반관영 타스님통신은 이란 군사 작전을 총괄하는 하탐 알안비야 중앙사령부 대변인을 인용해 20일 자국 선박을 나포한 미국에 대한 대응으로 미 군함을 타격했다고 보도했다. 다만 미군은 관련 입장을 내지 않았다. 앞서 이란 국영방송 IRIB는 이란 이슬람공화국군이 조만간 미국의 무장 해적 행위에 대응하고 보복할 것임을 경고한다고 전했다.
트럼프는 19일 미국의 종전 협상 대표단이 회담을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다며 이란이 합의를 수용하지 않으면 모든 발전소와 교량에 폭격을 가하겠다고 위협했다. 미국 언론들은 1차 회담과 마찬가지로 J D 밴스 부통령이 협상단을 이끌고 있다고 전했지만 밴스 부통령이 이슬라마바드에 직접 갔는지는 확인되지 않았다. 이란 국영 매체들은 아직 회담에 동의하지 않았고 회담에 불참할 수 있다고 보도했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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