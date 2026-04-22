베니스 다녀온 이쾌대 ‘두루마기 자화상’ 나왔다
‘1946, 성북회화연구소’전 열려
남관·권진규 등 작가 12명 조명
이쾌대(1916~1965)는 월북 작가다. 2024년 베니스 비엔날레에서 남미 출신 최초 예술 감독 아드리아노 페드로사가 ‘이방인은 어디에나’를 주제로 기획한 전시에 초청돼 전 세계 미술인이 모이는 베니스에 그의 작품 ‘푸른 두루마기를 입은 자화상’(1948∼1949)이 공개됐다.
그 작품을 볼 수 있는 전시가 서울 성북구립미술관에서 열리고 있다. 성북 지역 미술사 연구의 일환으로 기획한 ‘1946, 성북회화연구소’전에서다. 경북 칠곡의 갑부 집안 출신인 이쾌대는 일제 강점기 일본 제국미술학교 유학 후 귀국한 뒤 해방 공간에서 돈암동에 ‘성북회화연구소’를 차렸다. 해방의 기쁨을 길이 2m가 넘는 대작에 담은 ‘군상 Ⅱ’(1948)를 준비하던 그에게는 작업을 위해 넓은 화실이 필요했다. 돈암동에 위치한 건물을 빌렸고 그곳에 1946년 이 연구소를 차렸던 것이다. ‘군상’이 서양 고전주의의 영향을 받아 근육질 몸매의 한복 입은 남성들이 등장하는 것과 달리 ‘푸른 두루마기를 입은 자화상’에서는 두루마기 표현 기법, 얼굴 표현 등에서 전통 초상화 기법이 감지된다.
성북회화연구소는 한국에 미술대학이 설립되기 이전에 그림을 배우고 싶었던 연구생뿐 아니라 작업 공간이 필요했던 동료·선후배 작가들을 위한 공간이 됐다. 전시에서는 강사진으로도 참여하며 이 공간을 함께 썼던 30여명 예술가 중 이쾌대를 필두로 남관(1911∼1990), 권진규(1922∼1973), 김창열(1929∼2021), 심죽자(1929∼2023), 정정희(96), 전뢰진(97) 등 12명의 작가를 조명한다.
1946년은 해방과 함께 냉전의 서막이 올랐던 시기다. 그런 상황에서 성북회화연구소는 정치적 노선을 지양하고 특정 화풍에도 얽매이지 않았다. 한국전쟁 당시 피난을 가지 못해 인공 치하에 남았던 이쾌대가 1953년 휴전 때 북한을 선택하게 되면서 성북회화연구소의 역사도 끝난다. 김보라 관장은 “이 전시가 해방 공간에서 아주 짧게 존속했지만 예술적 자유를 추구한 성북회화연구소의 존재와 의미, 그리고 유산은 무엇인지 살펴보는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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