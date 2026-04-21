대체 차량 출차 몸으로 막다 사고… 화물연대 조합원 진주 집결
죽음 부른 ‘노봉법’ 갈등 현장
3명의 사상자가 발생한 화물연대 집회는 BGF리테일에 공동교섭을 촉구하는 과정에서 발생했다. 화물연대 조합원이 물류 차량 출차를 막으려다 인명 피해가 난 것이다. 이번 참사의 배경에는 CU 배송기사들이 올해 초부터 원청과의 교섭을 요구해 온 과정에서 누적된 갈등이 있었다.
경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞은 20일 오전부터 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 전국민주노동조합총연맹 산하 화물연대 편의점지부 CU지회 조합원들은 물류센터 출입구를 중심으로 집결해 대체 차량 출차를 저지했다. 경찰이 이를 통제하면서 현장은 대치 상황으로 전개됐다.
사고는 오전 10시32분쯤 물류센터 후문 인근 도로에서 2.5t 탑차가 화물연대 조합원들과 충돌하며 발생했다. 대체 차량 출차가 시작된 지 불과 1분 만에 벌어진 참사였다. 사고 당시 경찰은 물류창고에서 줄지어 나오는 대체 차량을 수신호로 유도해 출차시키고 있었다. 일부 조합원이 이를 몸으로 막아서면서 충돌이 발생한 것으로 파악됐다. 사고 직후 현장에서는 조합원들이 도로 위에 주저앉거나 차량을 둘러싸며 격앙된 반응을 보였다.
화물연대 측은 사고 책임이 무리한 출차 강행에 있다고 주장했다. 노조 관계자는 “전날부터 대체 차량 출차가 시작됐고 이를 막는 과정에서 사고가 발생했다”며 “평소 대비 4~5배 높은 운임이 지급되면서 무리한 출차가 이어졌다”고 주장했다.
사고 발생 이후 긴장은 한층 고조됐다. 오후에는 노조 측 차량이 경찰이 설치한 바리케이드를 들이받고 물류센터 정문 진입을 시도하는 상황이 벌어졌다. 이 과정에서 경찰 기동대원 1명이 부상을 입었다. 화물연대는 사고 직후 전국 조직에 진주 집결 명령을 내렸다. 오후 4시쯤에는 다른 지역 조합원 등 약 200명이 모인 가운데 집회가 재개됐다.
이번 집회는 화물연대 경남본부 CU지회가 BGF리테일을 상대로 공동교섭을 요구하며 이어온 투쟁의 연장선이다. 노조는 올해 1월 원청에 첫 교섭 요구 공문을 보낸 이후 지난달 말까지 5차례, 이날까지 총 7차례 교섭을 요구했지만 응답을 받지 못했다고 밝혔다. 이후 이달 초 무기한 총파업에 돌입했다.
갈등의 핵심은 물류 운송 구조와 교섭 주체 문제다. CU 배송기사들은 BGF리테일이나 물류 자회사 BGF로지스 소속이 아닌 각 물류센터와 계약한 운송사 소속 특수고용노동자다. 노조는 운임 수준과 물량 배정, 배송 방식 등 핵심 근로조건이 원청의 운영 방침에 의해 사실상 결정되는 만큼 직접 교섭이 필요하다고 주장한다.
노조는 특히 지난달 10일 시행된 ‘노란봉투법’을 근거로 교섭 범위 확대를 요구하고 있다. 개정법은 사용자 범위를 넓히고 파업에 따른 손해배상 책임을 제한하는 내용을 담고 있어 하청·특수고용 노동자의 교섭권 확대를 뒷받침하는 근거로 제시된다.
노조가 제기하는 문제는 저운임에 그치지 않는다. 장시간 노동과 휴식 보장이 어려운 계약 구조도 핵심 쟁점이다. 박재하 화물연대본부 정책선전국장은 “배송 일정상 하루 13~14시간씩 일하는 경우가 많고 한 달 근무일도 25일을 넘는 경우가 적지 않다”며 “쉬려면 수십만원의 대차 비용을 부담해야 해 사실상 휴식이 어려운 구조”라고 말했다.
노조는 교섭 요구 이후 물량 이관과 손해배상 청구 등 압박이 있었다고도 강조했다. 공공운수노조는 성명을 내고 “명백히 자본과 공권력이 노동자를 짓밟은 참사”라며 “정당한 투쟁을 죽음으로 몰고 간 CU와 경찰을 규탄한다”고 밝혔다.
반면 BGF 측은 물류센터별 위탁계약 구조상 직접적인 사용자 지위가 아니라는 입장을 유지하고 있으며, 기존처럼 센터·운송사·기사 간 3자 협의를 통해 문제를 해결하겠다는 방침이다.
진주=윤일선 기자, 세종=황민혁 기자 news8282@kmib.co.kr
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