“백악관이 판 함정 또 배신 당할라”… 이란의 불신 ‘협상 난기류’

“美, 민감한 순간 이란 선박 공격

협상을 공격 위한 위장술로 활용”

이란 내부 이견에 혼란 더욱 커져

미국 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스가 19일(현지시간) 북아라비아해에서 이란 국적 화물선 투스카호를 저지하고 있다. 미 해군은 투스카호 기관실을 향해 발포한 후 해병대를 투입해 나포했다. 로이터연합뉴스

이란 전쟁 휴전 기한이 막바지에 다다른 가운데 이란의 미국 불신이 2차 협상 성사의 걸림돌로 지목된다. 미국은 2차 협상 장소로 지목되는 파키스탄에 협상단을 보내는 등 준비에 나섰지만 이란은 “백악관이 판 함정”이라며 의심의 눈초리를 거두지 않고 있다.



이란 국영 IRNA는 19일(현지시간) 마수드 페제시키안 이란 대통령이 셰바즈 파키스탄 총리와의 통화에서 미국의 호르무즈 해협 봉쇄를 두고 “이런 행동과 위협적인 발언은 미국의 진정성에 대한 의심을 키운다”며 “미국이 과거의 전철을 밟아 외교를 배신하려 한다”고 말했다고 보도했다.



페제시키안 대통령 외에도 이란 내에서 미국에 대한 불신은 뿌리 깊다. 악시오스는 이란 당국자를 인용해 이란 내에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 합의 언급이 기습공격을 위한 위장일 수 있다는 의구심이 확산하고 있다고 보도했다. 트럼프 대통령은 이란 화물선 나포 전 트루스소셜에 “우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고 그들이 받아들이길 바란다”고 적었는데 이 또한 압박이라는 해석이다. 조레 카라즈미 테헤란대학 교수는 알자지라방송에 “2차 협상 개시라는 민감한 순간에 이란 선박을 공격한 건 미국이 협상을 군사 공격을 위한 위장술로 활용하고 있다는 신호일 수 있다”고 말했다.



파키스탄 무장 보안 요원들이 20일(현지시간) 미국과 이란 간 1차 협상이 열렸던 이슬라마바드 세레나 호텔 인근 도로를 통제한 후 지키고 있다. AFP연합뉴스

일단 미국은 2차 협상에 응하는 모양새지만 이란은 선을 그었다. 로이터통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 20일 정례 브리핑에서 “현 시점에서 차기 협상에 대한 계획은 없다”며 “미국은 모순된 행동과 지속적인 휴전 위반을 통해 외교를 추진할 의사가 없음을 스스로 증명했다”고 말했다. 백악관은 앞서 J D 밴스 부통령이 이끄는 협상단이 이슬라마바드로 향했다고 밝혔다. 트럼프도 “그들(협상단)은 협상을 위해 내일(20일) 저녁 거기에 있을 것”이라고 전했다.



이란 내부에서 의견이 통일되지 않아 협상 과정에서 혼란이 더욱 커지고 있다는 분석도 나온다. 영국 시사지 이코노미스트는 최고지도자가 부재한 이란 상황이 협상을 더욱 어렵게 만들고 있다고 지적했다. 21시간 동안 지속된 1차 협상에서 이 같은 균열이 노출됐다는 분석이다. 이코노미스트는 19일 “이란 대표단 내부의 논쟁이 격렬해 파키스탄 중재자들은 미국 측 협의 시간만큼이나 이란 대표단 내부 중재에 시간을 들였다”며 “분위기가 격해지자 휴회를 선언하기도 했다”고 보도했다.



얼마 남지 않은 휴전 기한 또한 난관이다. 로이터통신은 기술적으로 복잡한 휴전 협상을 미국이 피상적 합의로 서둘러 추진하려는 데 대해 유럽 동맹국들이 우려하고 있다고 전했다. 마크 에스퍼 전 미국 국방장관도 블룸버그TV에 “앞으로 48시간이나 72시간 안에 합의가 나올 정도로 양측 간 입장 차이가 좁혀졌다고는 아직 보지 않는다”며 “트럼프 대통령이 자신이 한 말을 지키기 위해서라도 어떤 형태로건 군사 행동을 개시해야 하는 상황으로 몰릴 수 있다”고 말했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란 전쟁 휴전 기한이 막바지에 다다른 가운데 이란의 미국 불신이 2차 협상 성사의 걸림돌로 지목된다. 미국은 2차 협상 장소로 지목되는 파키스탄에 협상단을 보내는 등 준비에 나섰지만 이란은 “백악관이 판 함정”이라며 의심의 눈초리를 거두지 않고 있다.이란 국영 IRNA는 19일(현지시간) 마수드 페제시키안 이란 대통령이 셰바즈 파키스탄 총리와의 통화에서 미국의 호르무즈 해협 봉쇄를 두고 “이런 행동과 위협적인 발언은 미국의 진정성에 대한 의심을 키운다”며 “미국이 과거의 전철을 밟아 외교를 배신하려 한다”고 말했다고 보도했다.페제시키안 대통령 외에도 이란 내에서 미국에 대한 불신은 뿌리 깊다. 악시오스는 이란 당국자를 인용해 이란 내에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 합의 언급이 기습공격을 위한 위장일 수 있다는 의구심이 확산하고 있다고 보도했다. 트럼프 대통령은 이란 화물선 나포 전 트루스소셜에 “우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고 그들이 받아들이길 바란다”고 적었는데 이 또한 압박이라는 해석이다. 조레 카라즈미 테헤란대학 교수는 알자지라방송에 “2차 협상 개시라는 민감한 순간에 이란 선박을 공격한 건 미국이 협상을 군사 공격을 위한 위장술로 활용하고 있다는 신호일 수 있다”고 말했다.일단 미국은 2차 협상에 응하는 모양새지만 이란은 선을 그었다. 로이터통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 20일 정례 브리핑에서 “현 시점에서 차기 협상에 대한 계획은 없다”며 “미국은 모순된 행동과 지속적인 휴전 위반을 통해 외교를 추진할 의사가 없음을 스스로 증명했다”고 말했다. 백악관은 앞서 J D 밴스 부통령이 이끄는 협상단이 이슬라마바드로 향했다고 밝혔다. 트럼프도 “그들(협상단)은 협상을 위해 내일(20일) 저녁 거기에 있을 것”이라고 전했다.이란 내부에서 의견이 통일되지 않아 협상 과정에서 혼란이 더욱 커지고 있다는 분석도 나온다. 영국 시사지 이코노미스트는 최고지도자가 부재한 이란 상황이 협상을 더욱 어렵게 만들고 있다고 지적했다. 21시간 동안 지속된 1차 협상에서 이 같은 균열이 노출됐다는 분석이다. 이코노미스트는 19일 “이란 대표단 내부의 논쟁이 격렬해 파키스탄 중재자들은 미국 측 협의 시간만큼이나 이란 대표단 내부 중재에 시간을 들였다”며 “분위기가 격해지자 휴회를 선언하기도 했다”고 보도했다.얼마 남지 않은 휴전 기한 또한 난관이다. 로이터통신은 기술적으로 복잡한 휴전 협상을 미국이 피상적 합의로 서둘러 추진하려는 데 대해 유럽 동맹국들이 우려하고 있다고 전했다. 마크 에스퍼 전 미국 국방장관도 블룸버그TV에 “앞으로 48시간이나 72시간 안에 합의가 나올 정도로 양측 간 입장 차이가 좁혀졌다고는 아직 보지 않는다”며 “트럼프 대통령이 자신이 한 말을 지키기 위해서라도 어떤 형태로건 군사 행동을 개시해야 하는 상황으로 몰릴 수 있다”고 말했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지