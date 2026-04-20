헝가리 오르반 잃은 친러 진영… 불가리아 총선서 새 거점 확보
라데프 전 대통령 과반 승리 유력
불가리아 총선에서 친러 성향의 루멘 라데프(사진) 전 대통령이 이끄는 정당이 사실상 승리를 굳히면서 유럽연합(EU) 및 북대서양조약기구(나토) 진영 내 균열 우려가 커지고 있다. 최근 헝가리 총선에서 오르반 빅토르 총리가 패배하며 친러 축이 약화된 가운데 불가리아가 러시아의 새 지지 기반이 될 수 있다는 분석도 나온다.
로이터통신은 20일(현지시간) 불가리아 총선 중간개표 결과 라데프가 이끄는 진보불가리아당(PB)이 개표율 60% 기준 44.6%의 득표율을 기록했다고 보도했다. 파이낸셜타임스도 전날 여론조사기관 알파리서치를 인용해 PB가 240석 규모 의회에서 과반인 129석을 확보할 것으로 전망했다.
전투기 조종사 출신인 라데프는 러시아 제재와 유럽의 우크라이나 지원에 반대하는 등 친러 성향을 보여왔으며, 대통령 재임 시절 불가리아의 유로존 가입에 반대하는 등 반EU 성향도 드러냈다. 그는 지난 1월 의원내각제 국가에서 실질적인 권한이 없는 대통령직에서 스스로 물러난 뒤 총리직 도전을 선언했다.
불가리아는 최근 5년간 여덟 차례 총선을 치르는 등 정치적 혼란이 이어졌다. 워싱턴포스트(WP)는 “라데프가 지난해 12월 보수파 주도 연정을 무너뜨린 반부패 시위의 상징으로 부상하며 빠르게 지지를 확보했다”며 “이번 선거는 오르반 패배 이후 EU 내 지지 기반을 재건하려는 러시아에 중요한 의미를 가진다”고 분석했다.
WP는 러시아가 공개 지원을 자제하고 미디어와 온라인 네트워크를 통한 간접적인 영향력 확대를 시도한 것으로 추정된다고 보도했다. WP는 “라데프를 홍보하는 틱톡 계정이 가장 강력한 경쟁자인 유럽발전시민당(GERB)을 홍보하는 계정보다 60배 이상 빠르게 증가했다”며 “조직적인 가짜 계정의 규모를 정확히 파악하기는 어려우나 분석가, 유럽정보당국 관계자들은 러시아의 개입을 우려하고 있다”고 했다.
EU는 주요 정책을 회원국의 만장일치로 결정하는 경우가 많아 불가리아의 행보에 따라 단일대오가 흔들릴 가능성도 커졌다. 앞서 오르반이 이끌던 헝가리도 친러 성향을 노골화하며 우크라이나 지원 등에 제동을 걸었다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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