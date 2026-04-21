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한은 수장 공백 피했다… 신현송 임명안 재가 오늘 취임

입력:2026-04-21 00:18
수정:2026-04-21 00:18
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여야, 인사청문보고서 극적 채택
이창용 퇴임… “경제평론 계속할 것”

신현송 한국은행 총재 후보자가 20일 서울 중구 한화금융플라자에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자가 21일 취임한다. 인사청문 경과보고서 채택이 두 차례 불발됐지만, 여야가 경제위기 속에서 한은 수장 공백만큼은 막아야 한다는 데 뜻을 모으면서 결국 취임 수순을 밟게 됐다.

국회 재정경제기획위원회는 20일 전체회의를 열고 신 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 표결 없이 채택했다. 지난 15일 인사청문회 이후 닷새 만이다. 인도 순방중인 이재명 대통령은 곧바로 신 후보자에 대한 임명안을 재가했다. 이에 따라 신 후보자는 21일부터 28대 한은 총재로 임기를 시작할 전망이다. 여야의 극적 합의로 한은은 총재 공백 없이 새 총재를 맞게 됐다.

앞서 야당은 신 후보자 장녀가 영국 국적을 취득한 이후에도 한국 국적 상실 신고를 하지 않은 채 대한민국 여권을 재발급받아 사용한 점 등을 문제 삼았다. 논란이 커지자 신 후보자 측은 장녀의 국적 상실 신고와 여권 반납 절차를 진행하겠다고 밝혔다.

여야는 신 후보자 장녀를 둘러싼 논란을 인사청문 경과보고서에 명시하는 방식으로 절충점을 찾았다. 중동전쟁 등으로 대내외 경제 여건이 엄중한 상황에서 인선을 더 늦추기 어렵다는 현실적 판단도 작용한 것으로 알려졌다.

이창용 총재는 이날 4년간의 임기를 마치고 퇴임했다. 그는 이임식에서 “통화·재정정책만으로 우리 경제의 안정과 성장을 이루어내기가 점점 어려워지고 있다”며 대안으로 구조개혁을 재차 강조했다. 이 총재는 “앞으로도 한은이 교육·주거·균형발전·청년고용·노인빈곤 등 한국 경제가 당면한 구조적 문제를 해결하기 위한 중장기 과제를 계속 연구해주길 바란다”고 당부했다. ‘미스터 오지랖’이라는 별명답게 퇴임 당일까지 소신을 드러냈다. 그는 임기 동안 한국의 물가 상승률을 2% 수준으로 안정시킨 점 등을 주요 성과로 꼽았다.

이 총재는 논란이 된 ‘서학개미’ 관련 발언에 대해선 “많은 질책을 받았지만, 그 덕에 국민연금 해외투자의 외환시장 영향을 공론화하고 제도 개선을 끌어냈다”고 자평했다. 향후 거취에 대해선 “경제 평론과 자문을 하게 될 것 같다. 뒤에 가만히 있으면 알아주는 세상은 아닌 것 같다”고 말했다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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