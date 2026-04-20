[단독] 파면 팔수록… ‘재력가 아내 사기 무마 의혹’, 경찰 의도적 부실수사 정황

강남서 ‘수사 결과 통지서’ 입수

엇갈린 피의자 진술, 한명 것만 수용

다른 피의자와 진술 담합 가능성도



유명 인플루언서 A씨가 피소당한 사기 사건을 경찰이 무마했다는 의혹이 제기된 가운데 서울 강남경찰서 경찰관들이 여러 피의자의 상충하는 진술 중 A씨 진술만을 받아들인 정황이 드러났다.



국민일보가 20일 입수한 ‘수사결과 통지서’에 따르면 강남서는 A씨가 사기와 가맹사업법 위반 등 혐의로 피소된 사건을 수사2과에서 2024년 7월, 수사1과에서 2024년 8월 각각 접수했다. 수사 무마 의혹은 수사1과 B경감이 담당한 사건에서 제기됐다.



고소인들은 A씨 등이 필라테스 가맹 사업에서 예상 수익을 허위·과장해 홍보하고, 기구 렌털 대금 등을 가로챘다고 주장했다. 특히 A씨가 매출 회의에 참석하고, 자신의 매장에서 가맹 계약을 체결하도록 하는 등 경영에 개입한 정황도 제시한 것으로 알려졌다.



강남서 수사1과는 A씨 사건을 접수한 지 4개월여 만인 2024년 12월 26일 피의자 전원을 무혐의 처분했다. ‘나는 광고 모델로만 활동했다’는 A씨 주장을 수용한 결과로 풀이된다. 하지만 이후 사건 관련 피의자 간 진술이 배치된 정황이 나타났다.



수사2과 수사에서 필라테스 가맹본부 대표이사이자 피의자인 C씨가 A씨에게서 프로필과 매출 자료 등을 받고, A씨 등의 동의를 얻은 뒤 홍보물을 제작했다고 주장했다. 반면 A씨는 제공한 매출 자료가 홍보물에 사용될 줄 몰랐으며, 다른 피의자 D씨에게 자신에 관한 정보 수정을 수차례 요구했다고 반박했다.



피의자 간 진술 담합 우려도 제기되고 있다. 수사2과에선 지난해 10월 수사 중지를 통보했는데, 피의자 D씨가 경찰 조사에 응하지 않아 지명 통보(한 달 이내 출석 요구)를 했다는 이유를 댔다. 하지만 이미 A씨는 2024년 11월 자신의 소셜미디어에 ‘A씨는 무관하다’는 취지의 D씨 입장문을 올렸다.



경찰은 오는 29일 A씨 등 피의자들을 소환조사할 예정이다. 이번 의혹은 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부가 대신증권 전직 직원 연루 주가조작 사건에 자금을 댄 혐의를 받는 재력가 E씨를 수사하던 중 그가 아내인 A씨가 피소된 사기 사건을 무마하기 위해 경찰에 청탁한 정황을 포착하면서 불거졌다.



이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 유명 인플루언서 A씨가 피소당한 사기 사건을 경찰이 무마했다는 의혹이 제기된 가운데 서울 강남경찰서 경찰관들이 여러 피의자의 상충하는 진술 중 A씨 진술만을 받아들인 정황이 드러났다.국민일보가 20일 입수한 ‘수사결과 통지서’에 따르면 강남서는 A씨가 사기와 가맹사업법 위반 등 혐의로 피소된 사건을 수사2과에서 2024년 7월, 수사1과에서 2024년 8월 각각 접수했다. 수사 무마 의혹은 수사1과 B경감이 담당한 사건에서 제기됐다.고소인들은 A씨 등이 필라테스 가맹 사업에서 예상 수익을 허위·과장해 홍보하고, 기구 렌털 대금 등을 가로챘다고 주장했다. 특히 A씨가 매출 회의에 참석하고, 자신의 매장에서 가맹 계약을 체결하도록 하는 등 경영에 개입한 정황도 제시한 것으로 알려졌다.강남서 수사1과는 A씨 사건을 접수한 지 4개월여 만인 2024년 12월 26일 피의자 전원을 무혐의 처분했다. ‘나는 광고 모델로만 활동했다’는 A씨 주장을 수용한 결과로 풀이된다. 하지만 이후 사건 관련 피의자 간 진술이 배치된 정황이 나타났다.수사2과 수사에서 필라테스 가맹본부 대표이사이자 피의자인 C씨가 A씨에게서 프로필과 매출 자료 등을 받고, A씨 등의 동의를 얻은 뒤 홍보물을 제작했다고 주장했다. 반면 A씨는 제공한 매출 자료가 홍보물에 사용될 줄 몰랐으며, 다른 피의자 D씨에게 자신에 관한 정보 수정을 수차례 요구했다고 반박했다.피의자 간 진술 담합 우려도 제기되고 있다. 수사2과에선 지난해 10월 수사 중지를 통보했는데, 피의자 D씨가 경찰 조사에 응하지 않아 지명 통보(한 달 이내 출석 요구)를 했다는 이유를 댔다. 하지만 이미 A씨는 2024년 11월 자신의 소셜미디어에 ‘A씨는 무관하다’는 취지의 D씨 입장문을 올렸다.경찰은 오는 29일 A씨 등 피의자들을 소환조사할 예정이다. 이번 의혹은 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부가 대신증권 전직 직원 연루 주가조작 사건에 자금을 댄 혐의를 받는 재력가 E씨를 수사하던 중 그가 아내인 A씨가 피소된 사기 사건을 무마하기 위해 경찰에 청탁한 정황을 포착하면서 불거졌다.이정헌 기자 hlee@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지