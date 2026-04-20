이란 “호르무즈 통제권, 양도 못할 권리”… IEA 총장 “튀르키예~이라크 송유관이 대안”

“자금 조달 문제도 극복 가능

지금이 바로 적기” 건설 제안



이란 안보 전략에 강한 영향력을 행사하는 에브라힘 아지지 의회 외교·안보정책위원장이 호르무즈 해협에 대한 자국의 독점적 통제권을 거듭 주장하며 통항료 징수 시행을 예고했다. 국제에너지기구(IEA)는 호르무즈 해협을 우회할 대안으로 이라크 남부에서 튀르키예 지중해 연안까지 연결을 추진 중인 송유관 건설 계획을 제시했다.



아지지 위원장은 19일(현지시간) BBC와의 인터뷰에서 ‘해협 통제권을 포기할 수 있느냐’는 질문에 “절대로 그럴 수 없다”며 “그것은 우리의 양도할 수 없는 권리다. 이란은 선박의 해협 통과 허가를 포함한 통항의 권리를 결정할 것”이라고 답했다. 이어 “그 권리는 곧 법으로 제정될 것”이라며 “헌법 제110조를 근거로 환경과 해상 안전, 국가 안보를 포괄하는 법안이 의회에 제출됐다. 군이 법을 집행하게 될 것”이라고 강조했다.



앞서 지난 달 이란 의회는 호르무즈 해협 통항료를 자국 화폐인 리얄화로 징수한다는 내용의 법안을 통과시켰다. 법제화 절차까지 완료되면 통항료 징수가 시행될 수 있다.



이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘관 출신으로 강경파인 아지지 위원장은 호르무즈 해협을 “적에게 맞서기 위한 우리의 자산 중 하나”라고 평가하며 이 일대에서 역(逆)봉쇄 조치를 시행 중인 미국에 대해서는 “세계 최대 해적”이라고 비난했다. 해협 재개방 계획에 대해서는 “안전이 확보되는 대로 봉쇄를 해제해 적에게 악용되지 않도록 만들겠다”고 말했다. BBC는 “해협 봉쇄가 신속하게 해결될 단기적 위기가 아니라는 것은 분명해졌다”고 지적했다.



파티 비롤 IEA 사무총장은 이날 튀르키예 일간 휘리예트와의 인터뷰에서 호르무즈 해협을 ‘이미 한 번 깨져 고치기 어려운 꽃병’에 비유하며 이라크 남부 페르시아만 연안 바스라에서 튀르키예의 지중해 항만도시 제이한을 연결하는 ‘BC송유관’ 건설 계획을 전략 사업으로 제안했다. 그는 “BC송유관이 튀르키예와 이라크에는 물론 유럽에도 공급 안보 측면에서 중요한 기회이고 매력적인 사업”이라며 “자금 조달 문제도 극복할 수 있다. 지금이 바로 적기”라고 평가했다.



앞서 지난해 튀르키예 정부는 제이한에서 이라크 북부 내륙 키르쿠크 사이에 이미 설치된 송유관을 바스라까지 연장하는 방안을 추진 중이라고 발표한 바 있다. 제이한은 아제르바이잔 바쿠, 조지아 트빌리시와 연결된 ‘BTC송유관’의 지중해 측 관문이기도 하다. 블룸버그통신은 “바스라는 약 900억 배럴의 원유가 매장된 세계 최대 생산지 중 하나”라고 설명했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2948 응원 하기 Boom de yada 이란 안보 전략에 강한 영향력을 행사하는 에브라힘 아지지 의회 외교·안보정책위원장이 호르무즈 해협에 대한 자국의 독점적 통제권을 거듭 주장하며 통항료 징수 시행을 예고했다. 국제에너지기구(IEA)는 호르무즈 해협을 우회할 대안으로 이라크 남부에서 튀르키예 지중해 연안까지 연결을 추진 중인 송유관 건설 계획을 제시했다.아지지 위원장은 19일(현지시간) BBC와의 인터뷰에서 ‘해협 통제권을 포기할 수 있느냐’는 질문에 “절대로 그럴 수 없다”며 “그것은 우리의 양도할 수 없는 권리다. 이란은 선박의 해협 통과 허가를 포함한 통항의 권리를 결정할 것”이라고 답했다. 이어 “그 권리는 곧 법으로 제정될 것”이라며 “헌법 제110조를 근거로 환경과 해상 안전, 국가 안보를 포괄하는 법안이 의회에 제출됐다. 군이 법을 집행하게 될 것”이라고 강조했다.앞서 지난 달 이란 의회는 호르무즈 해협 통항료를 자국 화폐인 리얄화로 징수한다는 내용의 법안을 통과시켰다. 법제화 절차까지 완료되면 통항료 징수가 시행될 수 있다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘관 출신으로 강경파인 아지지 위원장은 호르무즈 해협을 “적에게 맞서기 위한 우리의 자산 중 하나”라고 평가하며 이 일대에서 역(逆)봉쇄 조치를 시행 중인 미국에 대해서는 “세계 최대 해적”이라고 비난했다. 해협 재개방 계획에 대해서는 “안전이 확보되는 대로 봉쇄를 해제해 적에게 악용되지 않도록 만들겠다”고 말했다. BBC는 “해협 봉쇄가 신속하게 해결될 단기적 위기가 아니라는 것은 분명해졌다”고 지적했다.파티 비롤 IEA 사무총장은 이날 튀르키예 일간 휘리예트와의 인터뷰에서 호르무즈 해협을 ‘이미 한 번 깨져 고치기 어려운 꽃병’에 비유하며 이라크 남부 페르시아만 연안 바스라에서 튀르키예의 지중해 항만도시 제이한을 연결하는 ‘BC송유관’ 건설 계획을 전략 사업으로 제안했다. 그는 “BC송유관이 튀르키예와 이라크에는 물론 유럽에도 공급 안보 측면에서 중요한 기회이고 매력적인 사업”이라며 “자금 조달 문제도 극복할 수 있다. 지금이 바로 적기”라고 평가했다.앞서 지난해 튀르키예 정부는 제이한에서 이라크 북부 내륙 키르쿠크 사이에 이미 설치된 송유관을 바스라까지 연장하는 방안을 추진 중이라고 발표한 바 있다. 제이한은 아제르바이잔 바쿠, 조지아 트빌리시와 연결된 ‘BTC송유관’의 지중해 측 관문이기도 하다. 블룸버그통신은 “바스라는 약 900억 배럴의 원유가 매장된 세계 최대 생산지 중 하나”라고 설명했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지