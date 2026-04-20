日 대만해협 통과하자… 中 구축함 난세이제도에 ‘맞불’
日호위함 진입에 보복성 해상 훈련 “시모노세키 조약일에 의도적 도발”
중국 군함이 일본 난세이제도의 수로를 통과해 서태평양에서 훈련을 실시했다. 일본 군함이 최근 대만해협을 통과한 데 대한 맞불 성격으로 풀이된다.
20일 중국 관영 신화통신에 따르면 쉬청화 중국 인민해방군 동부전구 대변인은 전날 133함 편대가 요코아테 수로를 통과해 서태평양에서 군사훈련을 했다고 밝혔다. 쉬 대변인은 “원해 작전 능력을 점검하기 위한 정례 훈련이며 특정 국가나 대상을 겨냥한 것은 아니다”고 설명했다.
난세이제도의 요코아테섬과 아마미오섬 사이에 있는 요코아테 수로는 폭 80㎞로 중국 해군이 서태평양으로 진출할 때 주로 사용한다. 난세이제도는 일본 규슈와 대만 사이에 있는 200여개 섬으로 구성된다.
중국 군사 전문가 장쥔서는 관영 글로벌타임스에 “요코아테 수로는 국제법상 영해와 비영해를 포함해 각국 선박이 항행의 자유를 갖는다”고 설명했다. 이어 “이번 훈련은 중국 해군의 해상 전투 능력과 국가 주권 및 해양 권익 수호 의지를 보여준다”며 “일본의 도발을 억제하고 일본 우익 세력에 경고를 보내는 목적도 있다”고 전했다.
중국군은 이번 훈련에 133함인 052D 형 유도미사일 구축함 ‘바오터우함’을 투입했다. 이 함정은 만재배수량 7500t, 길이 159m로 방공·대함·대잠 능력을 갖춘 최신 전투함이다.
중국은 지난 17일 일본 해상자위대 호위함 이카즈치가 대만해협을 통과하자 강하게 반발했다.
중국군은 공식 소셜미디어 계정을 통해 “일본은 대만 문제에서 모험을 중단해야 한다. 계속 고집부리고 잘못을 바로잡지 않으면 스스로 지른 불에 타죽을 것”이라고 경고했다. 이날이 청일전쟁에서 승리한 일본이 대만을 할양받은 1895년 시모노세키 조약 체결일이라는 점을 들어 일본의 의도적 도발이라는 점도 지적했다.
글로벌타임스는 사설을 통해 “일본 군국주의 잔재가 중국 침략의 역사를 노골적으로 이용해 대만해협에서 영향력을 과시했다”며 “오늘날의 중국은 131년 전의 약하고 가난한 나라가 아니다”고 강조했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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