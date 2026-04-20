해명하기 바빴던 장동혁… 귀국하자마자 친한계 또 때렸다
“공화당 핫라인 구축” 성과 부각
‘한동훈 지원’ 진종오 감찰 지시
張 지역구 간 정청래 “이해불가”
8박10일 방미 일정을 마친 장동혁 국민의힘 대표가 “미국 공화당과 핫라인을 구축했다”고 밝혔다. 귀국 후 첫 회의에선 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 한동훈 전 대표를 도운 친한(친한동훈)계 진종오 의원에 대한 당무감찰을 지시했다. 빈손 귀국 논란을 일축하며 지도체제를 강화하려는 의도지만 당 안팎의 비판은 계속됐다.
20일 새벽 귀국한 장 대표는 국회에서 기자간담회를 열고 “미국 정부와 의회, 조야를 아울러 많은 분을 만나 의견을 들었고 우리 입장도 충실하게 전달했다”며 “제가 만난 인사 중에는 (이재명정부의) 대북 유화책을 지지하는 사람은 단 한 명도 없었다”고 말했다.
장 대표는 또 “미국 공화당 핵심 인사들과 실질적인 핫라인을 구축해 흔들리는 한·미동맹을 지탱할 신뢰 토대를 만들었다”며 “앞으로 국민의힘의 역할이 필요한 상황이 발생하면 제가 직접 미국과 소통하며 문제 해결에 앞장설 것”이라고 강조했다.
장 대표는 간담회 상당 부분을 본인 방미를 둘러싼 당 안팎의 지적을 반박하는 데 할애했다. 방미 기간 미국의 ‘중량급 인사’와 회동하지 못했다는 정청래 더불어민주당 대표의 비판에는 “대통령과 통일부 장관이 이렇게 외교적으로 사고를 치는데 대한민국 정치인이 지금 간들 미국에서 쉽사리 만나주려 하겠느냐”고 책임을 돌렸다. 방미 기간 김민수 최고위원과 찍은 사진에 대해선 “의회에서 공식 일정을 마치고 다음 일정을 잠깐 기다리는 사이에 찍었다”고 해명했다.
장 대표는 복귀 직후 비공개 최고위원회의에서 무소속인 한 전 대표 선거를 돕겠다는 진 의원에 대한 당무감사를 지시했다. 진 의원이 한 전 대표 부산 거처를 마련하고, 출마 지역구인 부산 북갑에 무공천을 주장한 것이 해당행위라는 것이다. 그러나 진 의원은 통화에서 “당의 지지율이 안 좋은 상황에서 보수 재건을 하려면 발로 뛰어야 한다. 보수 재건을 신경 쓰는 사람은 한동훈뿐”이라며 “부산으로 가겠다”고 밝혔다.
방미 일정에 대한 성토도 이어졌다. 민주당 정 대표는 장 대표 지역구인 충남 보령의 머드테마파크에서 최고위원회의를 열고 “제1야당 대표가 미국에 가서 장기간 체류했는데 뭘 했는지 잘 보이지 않는다”며 방미 성과를 깎아내렸다. 특히 국무부 인사의 뒷모습만 공개한 사진을 두고 “참 이해할 수 없는 일이 또 벌어졌다”고 일갈했다. 정치권에선 사진 속 인물에 대해 국내 부정선거 주장 단체와 친분이 있는 존 밀스 국제사이버공간안보 담당 부차관보라는 주장이 제기됐다.
한 전 대표도 부산에서 열린 학부모 간담회 후 기자들과 만나 “미국이라는 주요 우방국에 갈 때는 갈 만한 정당한 이유가 있어야 하며 정당한 성과를 내야 하고, 적절한 시기에 갔어야 했다”며 “잘못된 일정이었다”고 말했다. 국민의힘 한 의원은 “당 지지율이 이 모양인데 미국 가서 뭘 한 거냐는 지적이 많다”고 말했다.
박준상 윤예솔 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사