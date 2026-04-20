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韓·인도 정상 “중동 정세 긴밀히 공조”

입력:2026-04-20 19:06
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“나프타 등 핵심 원자재 수급 협력”

인도를 국빈방문한 이재명 대통령이 20일(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 기념 촬영을 마친 뒤 나렌드라 모디 인도 총리의 안내를 받으며 공식 환영식장으로 이동하고 있다. 연합뉴스

인도를 국빈방문 중인 이재명 대통령은 나렌드라 모디 총리와 정상회담을 갖고 ‘한·인도 정상 공동성명’을 채택했다. 이 대통령은 “중동 지역의 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다는 데 공감했다”고 밝혔다.

이 대통령은 20일(현지시간) 인도 뉴델리에서 모디 총리와 정상회담을 열고 급변하는 중동 정세에 대한 공동 대응에 뜻을 같이했다. 이 대통령은 공동언론발표에서 “우리는 최근 중동 정세에 대한 의견을 교환했다”면서 “역내 평화와 글로벌 현안 대응을 위해 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다”고 말했다.

양 정상은 특히 한국과 인도 모두 에너지와 핵심 원자재의 중동 수입 비중이 높다는 점에 인식을 함께했다. 이 대통령은 “최근 중동 정세를 고려해 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재의 안정적 수급을 위한 협력도 지속해 나갈 것”이라고 강조했다. 양국 간 교역량도 이 대통령 임기 내 두 배로 확대하기로 했다. 이 대통령은 “현재 연간 250억 달러 수준인 양국 교역을 2030년까지 500억 달러 수준으로 확대하고, 핵심 분야에서의 한·인도 간 경제협력을 강화할 수 있도록 양국이 함께 노력하겠다”고 강조했다.

양국은 장관급 경제협력 플랫폼인 ‘산업협력위원회’를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물, 원자력발전, 청정에너지 등 전략 분야 협력을 강화키로 했다. 또 2010년 발효된 한·인도 포괄적 경제동반자 협정(CEPA)도 변화된 통상 환경에 맞도록 속도감 있게 개선키로 했다.

이 대통령은 이날 보도된 인도 매체와의 서면 인터뷰에서 “이번 중동 전쟁은 인도양과 태평양이 하나의 연결된 해양 공간이라는 현실을 보여준다”며 “인도가 주도하는 인도·태평양 해양 구상(IPOI)에도 참여 의사를 표명하고자 한다”고 덧붙였다.

뉴델리=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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