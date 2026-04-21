삼성SDI, 벤츠도 뚫었다… 獨 자동차 ‘빅3’ 공급망 모두 입성

삼성SDI가 독일 메르세데스-벤츠와 대규모 전기차 배터리 공급계약을 체결했다. 삼성SDI가 벤츠로부터 배터리를 수주한 건 처음이다. BMW·아우디에 이어 벤츠까지 고객사로 확보하면서 독일 ‘자동차 빅3’ 공급망에 모두 입성하게 됐다.
삼성SDI는 20일 서울 강남구 안다즈 서울강남에서 벤츠와 차세대 전기차 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다고 밝혔다. 구체적인 계약 내용은 공개되지 않았지만, 본격 공급 시점은 2~3년 후가 될 것으로 업계는 보고 있다. 수주 규모는 다년 계약인 점을 고려할 때 수조원대에 달할 것으로 예상된다.
이번 계약에 따라 삼성SDI는 벤츠의 차세대 모델에 탑재될 고성능 각형 배터리를 공급하게 된다. 이 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 하이니켈 니켈·코발트·망간(NCM) 소재가 적용돼 주행 거리를 극대화하고, 수명이 대폭 늘어난 것이 특징이다. 여기에 삼성SDI의 독자 기술로 개발한 안전성 솔루션까지 대거 적용돼 프리미엄 전기차에 최적화된 성능을 갖췄다고 한다.
벤츠는 중소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)과 쿠페 모델에 삼성SDI의 배터리를 탑재하고 차세대 전기차 시장 공략을 강화한다는 계획이다. 두 회사는 향후 차세대 배터리 선행 개발 등 미래 모빌리티 분야에서 전략적 협력 관계를 계속 확대할 방침이다.
이번 수주는 지난해 11월 ‘승지원 회동’이 결정적 계기가 됐다는 평가도 나온다. 당시 이재용 삼성전자 회장은 올라 칼레니우스 벤츠 회장을 삼성그룹 영빈관인 승지원으로 초대해 전장(차량용 전자·전기장비) 사업 협력 방안 등을 두고 깊은 논의를 나눴다.
다시 방한한 칼레니우스 회장은 이날 기자들과 만나 “하나의 차량뿐만 아니라 전체 모델 플랫폼에 들어가는 배터리기 때문에 글로벌 공급업체 네트워크를 갖는 것이 매우 중요하다”며 “한국 기업들과의 파트너십을 더 확대할 것”이라고 밝혔다. 삼성SDI 관계자는 “이번 파트너십은 양사가 가진 혁신 DNA의 결합”이라며 “글로벌 전기차 시장을 선도하기 위한 배터리 수주를 확보했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
삼성SDI는 벤츠와 첫 공급 계약을 맺음으로써 독일 빅3 자동차 브랜드를 모두 고객사로 확보하게 됐다. 가장 먼저 손을 잡은 BMW와는 2009년부터 17년째 긴밀한 관계를 유지하며 i3부터 i7까지 주요 전기차 라인업에 배터리를 공급하고 있다. 양사는 최근 전고체 배터리의 개발·실증을 위한 업무 협약을 체결하기도 했다. 아우디와도 2015년에 파트너십을 맺은 뒤 적용 모델을 확대 중이다.
C클래스 전기차 세계 최초 공개
벤츠는 이날 ‘디 올 뉴 일렉트릭 C클래스’를 한국에서 처음 공개했다. 볼륨모델인 C클래스의 첫 전동화 모델이다. 벤츠가 한국에서 신차를 세계 최초로 공개한 건 처음이다. 칼레니우스 회장, 요르그 부르저 최고기술책임자(CTO)를 비롯한 본사 임원진이 대거 출동했다.
칼레니우스 회장은 “한국은 전 세계 5위 시장으로 규모 면에서 중요하고, 벤츠만의 스타일과 혁신을 가장 잘 이해하는 고객이 있는 곳”이라며 “C클래스를 서울에서 공개하는 것이 가장 적합한 선택이었다”고 설명했다.
벤츠는 내년부터 한국에 ‘자율주행 레벨2++’ 수준 알파마요를 탑재한 모델을 출시할 계획이다. 알파마요는 엔비디아가 자체 개발한 자율주행 인공지능(AI) 모델이다. 고속도로와 도심에서 자율주행이 가능하다.
허경구 박장군 기자 nine@kmib.co.kr
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