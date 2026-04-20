포성 멎어도 물가 안 내려온다… 고유가 ‘2차 파급 효과’ 전망
美 인플레 상향…세계 경제 시험대
트럭 운송비 급등에 식품업계 우려
중동 금융 허브 UAE도 달러 비상
미국과 이란 간 군사충돌이 촉발한 ‘호르무즈발 쇼크’가 단기적 유가 급등을 넘어 전쟁 종료 후에도 고물가가 장기간 지속되는 ‘인플레이션 고착화’로 이어질 것이란 경고가 나왔다. 에너지 가격 폭등이 물류비와 식료품비 등 경제 전반으로 전이되면서 미국 경제는 물론 세계 경제 전반에 부담으로 작용할 것이란 분석이다.
크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “미국의 인플레이션이 하락 곡선을 그리며 매우 좋은 궤도에 있었으나 이제 역전 현상이 나타나고 있다”며 “현재 단기 인플레이션 기대심리가 상승한 것을 확인할 수 있다”고 말했다. 그러면서 “전쟁이 내일 당장 끝난다고 해도 그 여파는 전 세계적으로 하루아침에 사라지지는 않을 것”이라고 덧붙였다.
지난 14일 IMF는 세계경제전망(WEO) 발표에서 올해 세계 경제성장률을 지난 1월 전망치보다 0.2% 포인트 낮은 3.1%로 전망했다. 장기적으로 전쟁이 이어질 경우 성장률이 2.5% 수준까지 떨어질 수 있다는 분석도 내놨다. 미국 인플레이션 전망치는 기존 2.5%에서 3.2%로 상향 조정됐다. IMF는 이번 WEO 부제를 ‘전쟁의 그림자 속 세계 경제’로 달고 중동 전쟁의 충격으로 “세계 경제가 다시 한번 시험대에 올랐다”고 평가했다.
에너지 가격 상승이 다른 품목으로 번지는 2차 파급효과도 문제다. 디젤 가격이 분쟁 이후 갤런당 3.76달러(약 5500원)에서 5.59달러(약 8200원)로 급등한 가운데 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)는 2년 만에 최고치인 3.3%를 기록했다.
미국 식음료 기업 펩시코의 스티브 슈미트 최고재무책임자(CFO)는 지난 16일 실적 발표에서 “인플레이션이 나타날 것으로 보고 있다”고 말했다. 식료품 체인 ‘스튜 레너드’의 스튜 레너드 주니어 최고경영자(CEO)도 FT에 “연료비 상승은 식품 사업의 모든 부분에 영향을 준다”며 “플로리다에서 과일과 채소를 실어 오는 트럭 운송비가 5000달러에서 7000달러로 올랐다”고 밝혔다.
전쟁에 따른 경제 충격은 중동 금융시장으로도 확산하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아랍에미리트(UAE)는 최근 미국에 통화스와프 체결을 긴급 타진했다.
중동의 금융 허브인 UAE가 호르무즈 해협 봉쇄로 달러 유입이 줄어들 가능성에 대비해 비상 유동성 확보에 나선 것이다. 다만 실제 체결 가능성은 낮은 것으로 전해졌다.
재정 여력이 부족한 개발도상국은 더욱 큰 타격을 받을 전망이다. 게오르기에바 총재는 지난 17일 워싱턴에서 열린 IMF·세계은행(WB) 춘계회의에서 “이란 전쟁의 여파가 세계 경제에 심각한 위협이 되고 있다”며 “상황이 악화될 경우 공적 대출기관의 추가 지원이 필요한 국가는 약 12개국에 달하며 그 대부분이 아프리카 국가들”이라고 밝혔다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사