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이주용 검사 쾌유글에 댓글 수십건… 무력감 깊어지는 검찰의 감정이입

입력:2026-04-21 02:01
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이례적 댓글 호응에 檢현실 평가
인력이탈 속 지휘부에 냉랭 기류


“이주용 부장검사의 쾌유를 진심으로 기원합니다.”

공봉숙 서울고검 검사가 지난 17일 검찰 내부망 이프로스에 올린 게시글에는 이런 댓글이 주로 달렸다. 공 검사는 “부족하고 힘이 없는 동료들이지만 우리가 이 부장의 억울한 마음을 알고 진심으로 걱정하고 있다”며 “마음을 굳게 먹고 하루빨리 심신을 회복했으면 좋겠다”고 적었다. 국회 ‘조작기소 국정조사’ 청문회 증인으로 출석 요구를 받은 뒤 극단적 선택을 시도한 것으로 알려진 이 부장검사의 쾌유를 바란다는 취지였다. 이 부장검사는 2022~2023년 서울중앙지검 ‘대장동 2기’ 수사팀으로 활동했다.

20일 법조계에 따르면 공 검사가 글을 올리고 나흘간 수십 건의 호응하는 댓글이 이어지고 있다. 공 검사는 이 부장검사의 회복을 기도한다는 내용과 함께 현 검찰 지휘부의 역할을 촉구하는 내용을 담았다. 동료 검사들은 “혼자가 아니라는 생각을 항상 해 달라” “야만과 광기의 시대가 어서 지나가길 기도한다”는 등의 댓글을 달았다. 한 검찰 관계자는 “이 부장검사의 사연에 대해 다수가 감정이입 하는 것 같다”며 “동료의 회복을 바라는 마음까지 ‘집단행동’으로 간주해 징계하기는 어렵지 않겠느냐”고 말했다.

검찰 내부에선 무력감이 깊어지고 있다. 특히 현 지휘부에 대한 냉랭한 기류가 감지된다. 구자현 검찰총장 대행(대검 차장)은 지난 17일 이 부장검사 상황과 관련해 “참담한 마음”이라고 밝혔다. 그러나 같은 날 공 검사가 올린 게시물에는 “이 사태는 구자현 차장과 지휘부의 무책임한 침묵이 만들어낸 참사”라는 날 선 댓글부터 달렸다. 한 부장검사는 “현 지휘부에 아무런 기대가 없다”고 했다.

외부의 압력은 커지고 있다. 더불어민주당은 대장동·대북송금 사건 수사 검사들을 고발하고 특검을 추진하겠다고 밝혔다. 정성호 법무부 장관도 전날 페이스북에서 “다수 검사의 노고를 잘 알고 있지만 국민은 검찰이 국민에게 가한 아픔과 고통에 대해 책임 있게 사과하고 변화하는 모습을 기대하고 있다”고 회초리를 들었다.

오는 10월 검찰청 폐지를 앞두고 일선 검사의 이탈이 가속화할 것이란 전망도 나온다. 한 검찰 간부는 “이젠 정말 임계점을 넘어섰다”며 “중대범죄수사청은커녕 공소청에 남겠다는 검사도 갈수록 줄어드는 형편”이라고 했다. 공 검사는 지난 17일 페이스북에서 “직업적 양심 때문에 보완수사권은 남겨 달라고 읍소했지만 이제 필요 없다”며 “줘도 안 받을 테니 다 가져가라”고 적었다.

구자창 박재현 기자 critic@kmib.co.kr

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