대한상의, 산재 근로자 ‘인생 2막’ 돕는다
재기 위한 직업교육 과정 오픈
200명 대상… 자격증 응시료 지원
대한상공회의소가 산업재해 사고로 현장을 떠나야 했던 근로자들이 다시 일어설 수 있도록 ‘재기의 발판’ 마련에 나섰다.
대한상의는 20일 근로복지공단과 함께 부산 인천 광주 천안 파주 등 전국 5개 인력개발원에서 ‘전기기능사 교육과정’(사진) 입학식을 열었다고 밝혔다. 이번 과정은 산재 근로자들이 기술 습득을 넘어 자신감을 회복하고 사회에 복귀할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다는 게 대한상의 설명이다.
25년간 금융인으로 살다가 제조현장에서 ‘인생 2막’을 준비하던 중 손가락을 잃는 사고를 당하고 교육 과정에 참여한 A씨(63)는 “저와 같은 사고가 반복되지 않도록 현장을 지키는 안전관리 전문가가 되겠다”고 말했다.
발목 산재로 진로가 막막했던 20대 청년 B씨는 지난해 5개월의 집중 교육을 통해 전기기능사와 산업안전기사 등 직무 관련 자격증을 취득하고 지금은 공기업 취업을 준비하고 있다. 그는 “예기치 못한 사고로 모든 것이 멈췄을 때 상의 교육이 버팀목이 돼 주었다”고 강조했다.
대한상의는 산재 근로자들이 겪는 특수한 상황을 고려해 교육 프로그램을 운영 중이다. 교육 초기에 지도교수를 배정해 1대1 상담을 진행하고, 교육생 신체 조건과 경력 등을 고려해 적합한 직무 방향을 제시한다. 이번 과정부터 자격증 취득에 필요한 응시료도 필기·실기 각 1회씩 전액 지원한다.
지난해 수료생의 전기기능사 필기 합격률은 78.5%로 전국 평균(36.2%)의 두 배를 웃돌았다. 실기 합격률 역시 78.8%로 전국 평균(72.6%)을 넘어섰다. 2024년 20명으로 시작한 교육 인원은 지난해 168명으로 크게 늘었고 올해는 200명으로 확대됐다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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