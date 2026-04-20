北 또 집속탄 장착 탄도미사일 쐈다… 대남 위협능력 과시

‘화성-11라’에 탑재해 시험발사

살상력 극대화한 ‘악마의 무기’

이란전보며 포탄 효율화 의도

정동영 “정보유출로 몰아 유감”

김정은 북한 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 19일 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부 위력 평가를 위한 시험발사를 참관하고 있다. 조선중앙통신은 20일 개량된 탄도미사일 집속탄두 시험발사에 성공했다고 보도하며 관련 사진을 공개했다. 연합뉴스

북한이 무차별 살상 능력을 극대화해 ‘악마의 무기’로 불리는 집속탄 장착 미사일 시험발사를 약 2주 만에 재차 감행하며 대남 위협 능력을 과시했다. 북한은 전방부대 지휘관이 대거 참여한 이번 시험발사 장면도 최초 공개했다. 중동 전쟁을 보며 포탄·미사일 소진에 대응하기 위한 미사일 체계 효율화를 의도했다는 분석이 나왔다.



조선중앙통신은 20일 “미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행했다”고 보도했다. 화성포-11은 ‘북한판 이스칸데르’로 불리는 KN-23이다. 통신은 이번 시험발사의 목적이 “전술탄도미사일에 적용하는 산포전투부(집속탄 탄두)와 파편지뢰전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다”고 설명했다. 파편지뢰 탄두는 표적 상공에서 지뢰를 대량으로 신속 살포하기 위한 산포지뢰 형태로 추정된다.



앞서 북한은 지난 6~8일에도 ‘화성포-11가’형의 산포전투부 시험발사를 진행했다. 이번에는 함경남도 신포 방파제에서 발사한 집속탄이 알섬을 타격하는 장면도 사진으로 공개했다. 이는 수도권의 한·미 주요 기지를 겨냥한 대남 무기체계 파괴력 강화를 부각하려는 의도로 풀이된다.



북한의 개량형 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형이 지난 19일 함경남도 신포에서 발사돼 표적지 섬을 타격하고 있다. 조선중앙통신은 미사일이 섬 표적을 강타하는 장면이 담긴 사진들을 20일 공개했다. 이번 도발은 무차별 살상 능력을 극대화해 ‘악마의 무기’로 불리는 집속탄 장착 미사일 시험 발사다. 연합뉴스

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “휴전선 및 수도권 일대는 장사정포·방사포로 대응하고, (집속탄은) 사거리가 연장된 기지 등에 대한 타격력을 높이려는 의도로 보인다”며 “이란 전쟁 중 포탄·미사일이 빠르게 소진되는 것을 보면서 하나의 미사일 발사로 파괴력을 극대화할 수 있는 효율적인 미사일 체계를 개발하려는 의도가 있다”고 분석했다.



임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “화성포-11라형의 사거리가 136㎞ 이상임을 감안할 때 발사 위치를 전방으로 전진배치하면 서울은 물론 한·미 주요 군사기지가 타격 범위에 포함된다”며 “유사시 미국 개입 전 단기 결전으로 한국 내 주요 전력을 마비시킬 수 있는 능력을 보여줌으로써 미국의 전략적 부담과 군사적 개입 비용을 극대화하려는 것”이라고 말했다.



이번 시험발사에는 당중앙위원회 제1부부장인 김정식, 미사일총국장 장창하, 인민군 제1군단장 안영환 등 전방부대 지휘관이 대거 참석했다. 화성포-11라형이 실제 전방부대에 보급·운용될 가능성을 시사한 것으로 해석된다.



‘북한 구성 핵시설’ 발언으로 미국 측의 반발을 산 정동영 통일부 장관은 이날 “북핵 문제의 심각성을 설명하기 위한 정책 설명을 정보 유출로 몰아 대단히 유감스럽다”고 밝혔다. 그는 “10년 전 미국 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)가 발표한 논문에도 구성 언급이 있고, 당시 많은 언론이 보도했다”며 대북 정보 유출 지적을 반박했다. 정 장관은 지난달 6일 북한 우라늄 농축시설 소재지로 평안북도 구성을 언급했다. 미 측은 정보 유출을 문제 삼아 대북 위성 정보의 공유를 일부 제한한 것으로 알려졌다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 북한이 무차별 살상 능력을 극대화해 ‘악마의 무기’로 불리는 집속탄 장착 미사일 시험발사를 약 2주 만에 재차 감행하며 대남 위협 능력을 과시했다. 북한은 전방부대 지휘관이 대거 참여한 이번 시험발사 장면도 최초 공개했다. 중동 전쟁을 보며 포탄·미사일 소진에 대응하기 위한 미사일 체계 효율화를 의도했다는 분석이 나왔다.조선중앙통신은 20일 “미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11라’형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행했다”고 보도했다. 화성포-11은 ‘북한판 이스칸데르’로 불리는 KN-23이다. 통신은 이번 시험발사의 목적이 “전술탄도미사일에 적용하는 산포전투부(집속탄 탄두)와 파편지뢰전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다”고 설명했다. 파편지뢰 탄두는 표적 상공에서 지뢰를 대량으로 신속 살포하기 위한 산포지뢰 형태로 추정된다.앞서 북한은 지난 6~8일에도 ‘화성포-11가’형의 산포전투부 시험발사를 진행했다. 이번에는 함경남도 신포 방파제에서 발사한 집속탄이 알섬을 타격하는 장면도 사진으로 공개했다. 이는 수도권의 한·미 주요 기지를 겨냥한 대남 무기체계 파괴력 강화를 부각하려는 의도로 풀이된다.양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “휴전선 및 수도권 일대는 장사정포·방사포로 대응하고, (집속탄은) 사거리가 연장된 기지 등에 대한 타격력을 높이려는 의도로 보인다”며 “이란 전쟁 중 포탄·미사일이 빠르게 소진되는 것을 보면서 하나의 미사일 발사로 파괴력을 극대화할 수 있는 효율적인 미사일 체계를 개발하려는 의도가 있다”고 분석했다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “화성포-11라형의 사거리가 136㎞ 이상임을 감안할 때 발사 위치를 전방으로 전진배치하면 서울은 물론 한·미 주요 군사기지가 타격 범위에 포함된다”며 “유사시 미국 개입 전 단기 결전으로 한국 내 주요 전력을 마비시킬 수 있는 능력을 보여줌으로써 미국의 전략적 부담과 군사적 개입 비용을 극대화하려는 것”이라고 말했다.이번 시험발사에는 당중앙위원회 제1부부장인 김정식, 미사일총국장 장창하, 인민군 제1군단장 안영환 등 전방부대 지휘관이 대거 참석했다. 화성포-11라형이 실제 전방부대에 보급·운용될 가능성을 시사한 것으로 해석된다.‘북한 구성 핵시설’ 발언으로 미국 측의 반발을 산 정동영 통일부 장관은 이날 “북핵 문제의 심각성을 설명하기 위한 정책 설명을 정보 유출로 몰아 대단히 유감스럽다”고 밝혔다. 그는 “10년 전 미국 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)가 발표한 논문에도 구성 언급이 있고, 당시 많은 언론이 보도했다”며 대북 정보 유출 지적을 반박했다. 정 장관은 지난달 6일 북한 우라늄 농축시설 소재지로 평안북도 구성을 언급했다. 미 측은 정보 유출을 문제 삼아 대북 위성 정보의 공유를 일부 제한한 것으로 알려졌다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지