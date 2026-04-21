40년만에 축제로 진화… 롯데百 ‘키즈 아트 스테이션’ 첫 선
[비즈 이슈]
롯데백화점이 40여년간 이어온 어린이 미술대회를 개편한 ‘키즈 아트 스테이션’을 선보인다고 20일 밝혔다.
이번에 처음 공개되는 키즈 아트 스테이션은 1979년 백화점 창립 때부터 이어온 어린이 미술대회의 정신을 이어가면서도 실력 경쟁보다 즐거운 창작 경험에 주안점을 뒀다. 이색 아트 체험에 지식재산권(IP)과 축제 요소를 결합한 것이 특징이다.
키즈 아트스테이션은 서울 송파구 롯데타운의 대형 야외 무대인 월드파크 광장에서 다음 달 1일부터 17일 간 진행된다. 국내 백화점 단독으로 디즈니와 협업해 다음 달에 개봉하는 ‘스타워즈’ 신작 ‘만달로리안과 그로구’ 테마를 활용한 몰입형 콘텐츠를 선보일 예정이다. 국내 유통업계 최초로 미국 디저트 브랜드 ‘치즈케이크팩토리’와도 협업한다.
김준세 롯데백화점 브랜딩 부문장은 “아트와 IP, 축제가 결합한 키즈 아트 스테이션을 통해 미래 세대를 위한 새로운 아트 헤리티지를 만들어 갈 것”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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