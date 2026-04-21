서울 잠수교가 8주간 일요일마다 ‘차 없는 거리’로 시민들에게 개방된다.
서울시는 26일부터 6월 14일까지 매주 일요일 잠수교와 반포한강공원에서 ‘2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’를 연다고 20일 밝혔다.
축제 기간 매주 일요일 오전 11시부터 오후 11시까지 잠수교 북단부터 남단 달빛광장까지 약 1.1㎞ 구간의 차량 통행이 통제된다. 잠수교를 보행자 중심 공간으로 바꿔 퍼레이드와 공연, 체험 프로그램을 즐길 수 있도록 한 이 행사는 2022년 시작해 올해 5년차를 맞는다. 지난해까지 누적 방문객 530만여명을 기록한 행사다.
올해는 ‘함께 걷는 한강, 함께 하는 우리’를 주제로 진행된다. ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 프로그램이 열리는 26일에는 오전 5시부터 오후 8시까지 통제가 이뤄진다. 오전 7시부터 9시까지 반포한강공원 달빛광장에서 잠수교를 거쳐 북단을 돌아오는 약 2㎞ 코스에서 시민들은 걷거나 달리기를 즐길 수 있다. 자전거 이용도 가능하다. 26일 오전 6시30분~9시30분 체력 측정 프로그램 ‘찾아가는 서울체력장’도 운영된다.
다음 달 3일에는 ‘뚜벅뚜벅 퍼레이드’가 열린다. 10일에는 밴드 공연 ‘레인보우 라이브 스테이지: 봄’이 진행된다. 17일에는 가족 단위로 참여할 수 있는 ‘잠수교 봄 운동회’, 24일에는 통기타 합동 공연 ‘낭만한강 기타 플래시몹’이 마련된다.
5월 31일 ‘잠수교 시네마’, 6월 7일 물놀이 프로그램 ‘서울 플라주 바캉스’, 6월 14일 요가 체험 ‘셋 요가-나마스테 한강!’ 등 프로그램이 차례로 열릴 예정이다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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서울 잠수교, 매주 일요일 ‘차 없는 거리’ 개방
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