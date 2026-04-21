돌풍의 소노·KCC… 또 업셋 시리즈 연출?
4강 PO 돌입… 소노 원정 응원단 모집
KCC, 6위 챔프전 진출·우승 겨냥
프로농구 챔피언결정전으로 향하는 마지막 관문이 열린다. 하위 팀 돌풍을 일으키고 있는 고양 소노와 부산 KCC가 KBL 4강 플레이오프(PO)에서 또 한 번 최초 역사에 도전한다.
정규리그 5위 소노는 23일부터 창원실내체육관에서 1위 창원 LG와 2025- 2026 KBL 4강 PO(5전 3승제)에 돌입한다. 6위 KCC는 하루 뒤 2위 안양 정관장과 4강 PO 1차전을 치른다. 두 팀은 6강 PO에서 나란히 상위 팀을 3연승으로 꺾는 이변을 연출했다. 정규리그 5, 6위가 같이 4강에 오르는 업셋 시리즈는 2005
-2006시즌 이후 20년 만에 나왔다.
창단 첫 PO에 오른 소노는 아직 배가 고프다. 내친김에 구단 최초로 챔프전까지 밟겠다는 심산이다. 선수들은 휴식일을 자진 반납하고 훈련에 열중했다. 서준혁 구단주는 4강 PO 원정 1·2차전에 대비한 응원단까지 모집했다. 팬들의 이동을 위한 버스, 항공 등 교통편 지원도 내걸었다.
소노는 PO에서 팀의 강점이 더욱 살아났다. 빠른 공격 전환에 이은 과감한 3점슛, 투지 넘치는 수비가 빛을 보고 있다. ‘빅3’ 이정현과 케빈 켐바오, 네이던 나이트의 활약 속에 명품 조연 역할을 맡은 임동섭 강지훈 최승욱의 외곽포까지 불을 뿜고 있다.
디펜딩 챔피언 LG는 기존 우승 전력을 유지한 채 통합우승에 도전한다. ‘2001년생 트리오’ 양준석, 유기상, 칼 타마요 중심의 짜임새 있는 라인업과 공수 조직력이 강점이다. 골밑에는 5시즌 연속 리바운드왕을 차지한 외국인 최우수선수(MVP) 아셈 마레이가 버티고 있다. 소노와 LG는 정규리그 때 3승 3패로 맞섰다.
2년 전 5위를 하고도 챔프전 정상을 밟았던 KCC는 또 다른 기록을 바라본다. 이번엔 6위 최초의 챔프전 진출과 우승을 동시에 겨냥한다. KCC는 올 시즌 정관장에 1승 5패로 열세였지만 부상자 전원 복귀로 완전체를 이룬 뒤 자신감이 하늘을 찌른다.
KCC는 6강에서 ‘달리는 농구’로 위력을 뽐냈다. 허훈-허웅 가드 형제는 물론 2m대 큰 키에 기동력까지 겸비한 송교창, 최준용, 숀 롱이 있어 가능했다. 3경기 평균 22점을 쏟아낸 최준용, 대인 수비와 어시스트에 집중한 허훈의 분업화도 돋보였다.
이에 맞서는 정관장은 LG처럼 강한 수비와 끈끈한 조직력을 앞세운다. 박지훈 변준형 문유현 등 다양한 유형의 가드 자원을 적재적소에 활용하는 작전을 펼 것으로 보인다. 주포 조니 오브라이언트가 득점 기복을 줄이는 게 과제다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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