4차 지정 앞둔 유류 최고가격제 ‘딜레마’
올리자니 소비자 물가 부담 늘고
내리자니 유류 소비 절감 ‘발목’
오는 24일 4차 석유 최고가격제 시행을 앞두고 물가 안정과 에너지 절약 사이에서 정부의 딜레마가 커지고 있다. 3차보다 최고가격을 더 높이면 소비자 물가 부담이 뛴다. 그렇다고 최고가격을 동결하거나 낮추자니 재정 부담이 발목을 잡는다. 국제 가격보다 상대적으로 낮은 주유소 기름값에 크게 줄지 않는 유류 소비도 부담이다. 최근 이재명 대통령이 “생산 원가와 실제 판매가의 차액을 정부가 다 보전해 주게 되는데 그게 다 국민 세금이다. 최대한 유류 사용 절감에 노력해 주면 좋겠다”고 언급한 배경에도 이런 딜레마가 자리한다.
최근 국제유가는 미국과 이란의 종전 협상을 계기로 고점을 찍고 하향 안정세를 보인다. 20일 한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 3월 3주 차에 배럴당 158.4달러로 최고점을 기록한 뒤 이달 2주 차 109.2달러, 3주 차 103.1달러로 내림세를 기록했다. 그러나 중동 전쟁 이전인 배럴당 60달러선보다는 여전히 40%가량 높다.
고유가 여파는 이제부터 시작인 상황이다. 지난달 소비자물가지수가 전년 대비 2.2% 상승한 와중에 석유류 물가는 9.9% 급등한 것으로 집계됐다. 지난달 수입물가지수도 169.38로 전월 대비 16.1% 급등해 1998년 1월(17.8%) 이후 28년 만에 가장 크게 뛰었다. 재정경제부는 최근 발간한 4월 경제 동향(그린북)에서 “중동 전쟁에 따른 지정학적 리스크 확대로 경기 하방 위험이 증대하고 있다”고 진단했다. 고유가가 기업 생산과 민간 소비를 위축시킬 수 있다는 경고다.
물가 안정을 위해 4차 최고가격을 또다시 동결하거나 낮추기도 쉽지 않은 선택이다. 최고가격제가 주유소 기름값을 일정 수준 이하로 묶으며 유류 소비 감축은 크지 않은 상황이다. 한국석유관리원에 따르면 중동 전쟁 개전 이후인 3월 1주 차부터 이달 2주 차까지 주유소 휘발유·경유 판매량은 총 383만4008㎘로 전년 같은 기간과 비교해 3.6% 줄어드는 데 그쳤다. 최고가격제가 본격적으로 시행된 3월 3주 차부터 이달 2주 차를 비교해도 5.5% 감소에 불과했다. 최고가격제 시행 기간이 길수록 정유업계에 보전해줘야 할 재정 규모도 는다. 강훈식 청와대 비서실장도 최근 브리핑에서 “(최고가격제) 시행은 계속하지만, 가격 조정이 문제”라고 말했다.
김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “최고가격제라는 정책에서 물가 안정이 순기능이라면 지출 확대와 소비량 유지는 역기능이 될 것”이라며 “정부의 직접적인 시장 개입에 따른 불가피한 현상”이라고 평가했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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