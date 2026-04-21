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서울 아파트 2월 실거래가 1.9% 상승

입력:2026-04-21 00:25
수정:2026-04-21 00:51
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노원·도봉·강북 동북권, 소형이 주도
지난달 거래, 15억원 이하 85.3%

연합뉴스

지난 2월 서울 아파트 실거래 가격이 한 달 전보다 1.9% 오른 것으로 나타났다. 전월과 비교해 ‘노·도·강’(노원·도봉·강북구)이 포함된 동북권이 2.4%, 40~60㎡ 소형 평수가 3.0% 오르며 상승을 이끌었다.

서울시는 한국부동산원이 공표한 올해 2월 서울 아파트 통계를 분석한 결과를 20일 발표했다. 분석에 따르면 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 1.9% 상승했다. 지난해 같은 달과 비교하면 15.7% 올랐다.

생활권역별로 보면 전월 대비 모든 곳이 상승세였다. 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)과 동남권(서초·강남·송파·강동구)이 각각 2.4% 올라 오름세를 견인했다. 규모별로도 전 평형대가 상승했다. 전월 대비 40~60㎡ 소형이 3.0%, 40㎡ 이하 초소형이 2.3%로 상승률이 두드러졌다.

2월 서울 아파트 전세 실거래 가격도 상승세였다. 전월보다 0.2% 올랐다. 권역별로는 동북권(0.9%), 서남권(0.5%), 서북권(0.5%)이 전월보다 상승했다. 규모별로는 135㎡ 초과 대형(-1.1%)을 제외한 모든 평형에서 오름세였다. 60~85㎡ 중소형이 0.5%로 가장 높은 상승률을 보였다.

지난달 서울 아파트 실거래 중 15억원 이하 거래 비중은 85.3%에 달했다. 전월 81.5%보다 3.8% 포인트 증가한 것이다.

시 관계자는 “정부의 대출 규제로 실수요자 중심으로 매매가 이뤄지고 있다. 이 때문에 서울 외곽인 동북권 아파트와 소형 평수 실거래가가 상승하고 15억원 이하 아파트 거래가 늘어난 것으로 보인다”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

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