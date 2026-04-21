LG이노텍, 유럽 메이저사에 ‘차량용 와이파이7 모듈’ 공급
데이터전송 속도 3배·내구성 강화 “독일 부품 내장돼 완성차 업체로”
LG이노텍이 최첨단 와이파이 기술을 적용한 ‘차량용 와이파이7 통신 모듈’(사진)을 유럽 메이저 부품 기업에 공급한다고 20일 밝혔다. 수주 규모는 1000억원 수준이며 내년부터 양산에 들어간다.
차량용 와이파이7 통신 모듈은 기존 6세대 확장 와이파이보다 채널당 대역폭이 두 배 늘어난 320메가헤르츠(㎒) 초광대역폭을 지원한다. 데이터 전송 속도가 3배 이상 빨라졌다. 4K-QAM(직교진폭변조)도 지원해 신호 전송 한 번에 처리할 수 있는 데이터가 20% 늘었다. 퀄컴 통신칩 등 150여개 부품을 내장했지만 크기는 신용카드 6분의 1 수준이다. 영하 40도부터 영상 105도까지 견디는 내구성도 갖췄다.
LG이노텍은 “독일 전장 부품사가 생산하는 AVN(오디오·비디오·내비게이션)에 모듈이 내장된 형태로 글로벌 완성차 업체에 최종 공급될 예정”이라고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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