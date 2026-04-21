현대차그룹, 실리콘밸리 우수 인재 모시기 나서
그룹 최초 통합 채용 프로그램
HMG 글로벌 테크 탤런트 채용
현대자동차그룹이 미국 실리콘밸리에서 미래 신기술 분야 우수 인력 모시기에 나선다. 그룹 최초로 진행하는 우수 인재 통합 채용 프로그램의 마지막 절차도 실리콘밸리에서 진행한다.
현대차그룹은 오는 9월 17~18일(현지시간) 실리콘밸리 산호세 맥에너리 컨벤션센터에서 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’을 개최한다고 20일 밝혔다. 글로벌 우수 인재를 초청해 교류하는 컨퍼런스형 행사다. 호세 무뇨스 현대차 최고경영자(CEO), 박민우 현대차그룹 AVP본부장, 만프레드 하러 연구개발(R&D) 본부장, 김혜인 인사실장 등 핵심 경영층이 총출동한다. 실무 기술 리더와 소통할 수 있는 자리도 마련한다. 기술 성과와 비전을 확인할 수 있는 다양한 콘텐츠도 전시할 계획이다.
김 실장은 “현대차그룹은 글로벌 모빌리티 리더로 도약하는 과정에서 미래 기술을 이끌어 나갈 글로벌 기술 인재 확보에 집중하고 있다”며 “이번 포럼은 우수 인재를 발굴하고 기술적 협업을 촉진하는 의미있는 기회가 될 것”이라고 말했다.
현대차그룹은 포럼과 연계해 그룹 최초의 통합 채용 프로그램 ‘HMG 글로벌 테크 탤런트 채용’도 진행한다. 현대차, 현대차 미국법인, 기아, 기아 미국법인, 현대차그룹 미국기술연구소(HATCI), 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA), 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷 등 9개사가 참여한다. 채용 분야는 인공지능(AI), 로보틱스, 자율주행, 스마트제조, 소프트웨어·정보통신(IT), 배터리, 수소·에너지 등 7개 분야다. 이날부터 다음달 22일까지 공식 홈페이지를 통해 입사지원서를 접수한다. 최종 면접 대상자는 HMG 테크 탤런트 포럼에 초청돼 현장에서 최종 면접을 치른다. 박 본부장은 “AI와 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티 경쟁은 단순한 기술 개발만으로 승패가 결정되지 않는다”며 “기술을 연구하는 사람들이 서로 얼마나 깊이 연결되어 있는지, 공유하는 비전이 얼마나 명확한지가 경쟁력을 좌우한다”라고 강조했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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