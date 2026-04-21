국세청, 학자금 상환 19만명 통지

연 소득 1898만원 초과 20~25% 내야

실직·퇴직·육아휴직자 최대 2년

재학생은 최대 4년까지 유예 가능

뉴시스

국세청은 지난해 소득 기준을 넘겨 학자금 대출 상환 의무가 발생한 ‘취업 후 학자금 의무상환 대상자’ 19만명에게 의무 상환액을 오는 22일 통지한다고 20일 밝혔다.



통지를 받은 대출자는 지난해 연간 소득금액이 상환기준소득(1898만원)을 초과한 금액의 20%(대학생) 또는 25%(대학원생)를 상환해야 한다. 대출자 본인의 상황에 따라 ‘미리납부’와 ‘원천공제’를 선택할 수 있다. 미리납부는 오는 6월 1일까지 100%를 내거나, 먼저 50%를 낸 뒤 나머지는 11월 30일까지 납부하는 방식이다. 원천공제는 오는 7월부터 내년 6월까지 1년간 매달 급여에서 의무상환액의 12분의 1을 떼는 방식이다. 대출자가 재취업할 경우 기존 상환 금액을 차감한 나머지를 재취업한 회사에서 원천공제한다.



실직·퇴직·육아휴직자는 최대 2년, 재학생은 최대 4년까지 상환 유예를 신청할 수 있다. 세무서 방문 없이 ‘취업 후 학자금 상환 누리집’(모바일·PC)에서 신청 가능하다. 폐업으로 인한 상환유예는 폐업사실증명 등 증빙서류를 별도로 제출하지 않아도 된다. 국세청은 실직이나 퇴직자도 공공마이데이터를 활용해 증빙서류 제출 없이 신청할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국세청은 지난해 소득 기준을 넘겨 학자금 대출 상환 의무가 발생한 ‘취업 후 학자금 의무상환 대상자’ 19만명에게 의무 상환액을 오는 22일 통지한다고 20일 밝혔다.통지를 받은 대출자는 지난해 연간 소득금액이 상환기준소득(1898만원)을 초과한 금액의 20%(대학생) 또는 25%(대학원생)를 상환해야 한다. 대출자 본인의 상황에 따라 ‘미리납부’와 ‘원천공제’를 선택할 수 있다. 미리납부는 오는 6월 1일까지 100%를 내거나, 먼저 50%를 낸 뒤 나머지는 11월 30일까지 납부하는 방식이다. 원천공제는 오는 7월부터 내년 6월까지 1년간 매달 급여에서 의무상환액의 12분의 1을 떼는 방식이다. 대출자가 재취업할 경우 기존 상환 금액을 차감한 나머지를 재취업한 회사에서 원천공제한다.실직·퇴직·육아휴직자는 최대 2년, 재학생은 최대 4년까지 상환 유예를 신청할 수 있다. 세무서 방문 없이 ‘취업 후 학자금 상환 누리집’(모바일·PC)에서 신청 가능하다. 폐업으로 인한 상환유예는 폐업사실증명 등 증빙서류를 별도로 제출하지 않아도 된다. 국세청은 실직이나 퇴직자도 공공마이데이터를 활용해 증빙서류 제출 없이 신청할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지