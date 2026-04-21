1500년 베일 벗은 대구 달성… “흙과 돌 섞어 축성”
남측 성벽 현장 조사 결과 발표
5세기 공법… 랜드마크 재탄생
국가지정 문화유산 사적인 ‘대구 달성’(사진)이 1500여년간 드리웠던 베일을 벗었다.
대구시는 20일 발굴 현장인 남구 달성공원 내 달성 남측 성벽에서 ‘발굴조사 현장공개 설명회’를 열었다. 달성을 대상으로 이뤄진 최초의 정식 학술발굴조사 결과다. 국가유산청의 지원을 받은 대동문화유산연구원은 지난해 5월부터 달성 남측 성벽 구간을 조사 중이다.
삼국사기에 따르면 대구 달성은 첨해이사금 15년에 축조된 것으로 기록돼 있다. 축조 당시의 원형을 그대로 유지한 희소성이 매우 높은 고대 성곽이다. 경주 월성과 비견될 만큼 삼국시대 대구지역 세력의 위상을 보여주는 중요한 유적으로 꼽힌다. 고대 신라가 대구지역 일대를 다스리기 위해 지은 ‘치소성’(한 지역을 다스리는 치소지를 보호하는 성곽)인 것으로 추정된다.
조사에서 확인된 성벽 규모는 하부 너비 35m, 외벽 높이 17m, 내벽 높이 9m 내외로 대규모 방어 성벽의 면모를 잘 보여준다. 축성 시기는 성벽 기저부에서 출토된 토기 조각과 성곽 축성기법 등을 고려할 때 5세기 중반으로 판단된다.
그동안 달성은 토성으로 알려져 있었지만 이번 조사 결과 토석혼축(흙과 돌을 섞어 사용)과 석축 기법을 적절하게 혼용해 축성한 성곽임이 드러났다.
뛰어난 토목 기술도 확인됐다. 밀림을 방지하고 하중을 분산시키는 공법을 적용한 흔적과 대규모 인력이 동원돼 작업 그룹별로 분담이 이뤄졌음을 보여주는 구획 축조방식이 나타났다는 것이다. 이동 편의성을 높이고 돌과 흙의 결합력을 높이기 위해 대량의 토낭(풀로 만든 흙주머니)을 사용한 점도 파악됐다.
대구시는 지난해 남측 성벽 발굴조사 착수에 이어 올해 북측 성벽 조사도 시작했다. 내년에는 성 내부 발굴조사도 추진할 계획이다.
시는 달성 복원사업을 통해 역사적 정체성을 되찾아 달성을 지역 랜드마크로 재탄생시킬 방침이다. 달성공원은 새로 조성되는 수성구 대구대공원으로 2028년쯤 이전될 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사