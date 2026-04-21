‘역전의 명수’ 김세영, 아쉬운 역전패
LA챔피언십 연장 접전 끝에 패배
김시우, 시즌 5번째 ‘톱10’ 달성
155야드 17번 홀(파3). 피칭 웨지로 친 김세영(사진)의 티샷이 짧아 그린 앞 벙커로 떨어졌다. 두 번 만에 볼을 그린에 올렸으나 파세이브에 실패했다. 이 선택은 ‘역전의 명수’가 역전패를 당하는 빌미가 됐다.
김세영이 16번 홀(파5)까지 1타 차 선두를 지키지 못하고 쓰라린 역전패를 당했다. 김세영은 20일(한국시간) 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 JM 이글 LA 챔피언십(총상금 475만 달러) 마지막 날 4라운드에서 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 3개를 잡아 2언더파 70타를 쳤다.
최종 합계 17언더파 271타를 기록한 김세영은 임진희, 해나 그린(호주)과 공동 선두로 72홀을 마쳤다. 18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 김세영은 파로 먼저 홀아웃했다. 그리고 그린의 6m가량 버디 퍼트가 홀 속으로 빨려 들어가면서 다잡았던 시즌 첫 승, 통산 14승 기회가 날아갔다.
2타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 김세영은 11번 홀(파5)에서 그림 같은 샷 이글을 잡아 3타 차 선두를 내달렸다. 그때까지만 해도 김세영의 낙승이 예상됐다. 하지만 12번 홀(파4)에서 두 번째 샷이 그린 벙커에 빠져 보기를 범하면서 꼬이기 시작했고, 17번 홀 보기가 결정적 패인이 됐다.
윤이나는 단독 4위(16언더파 272타)로 LPGA투어 데뷔 이후 개인 최고 성적을 냈다. 유해란도 6타를 줄이는 뒷심을 발휘해 공동 5위를 기록했다.
한편 김시우는 딱 2타가 부족해 3년여 만의 미국프로골프(PGA)투어 통산 5승 기회를 살리지 못했다. 김시우는 이날 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71)에서 열린 PGA투어 시즌 네 번째 시그니처 대회 RBC 헤리티지(총상금 2000만 달러) 4라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 4개를 잡아 3언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 16언더파 268타를 기록한 김시우는 3위로 대회를 마쳤다. 시즌 5번째 ‘톱10’다. 우승은 연장 승부 끝에 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 꺾은 맷 피츠패트릭(영국)이 차지했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사