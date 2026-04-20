협상파 온건함·트럼프 허세… 이란 강경파 분노버튼 눌렀다

하루 만에 닫힌 호르무즈, 왜?



이란 국회선 ‘장관 탄핵’ 거론까지

IRGC “우린 바보 트윗 따르지 않아”

호르무즈 해협 남쪽인 오만 무산담 반도 해안에 18일(현지시간) 유조선 등 선박이 정박해 있다. 이란은 전날 아바스 아라그치 외무장관이 엑스에 ‘호르무즈 해협 통항 전면 허용’ 글을 올린 지 하루 만에 해협을 재봉쇄했다. 로이터연합뉴스

이란이 호르무즈 해협 개방 하루 만에 봉쇄로 돌아선 배경을 놓고 협상파의 온건한 대미 전략에 강경파가 거세게 반발했기 때문이라는 분석이 나왔다.



영국 가디언은 18일(현지시간) “도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 정부의 부적절한 대처가 협상의 진전을 가로막고 있다”며 “호르무즈 해협을 개방한다는 아바스 아라그치 이란 외무장관의 발표와 이를 과도하게 해석한 트럼프 대통령의 발언이 (이란 강경파의) 거센 반발을 일으켰다”고 전했다.



협상파로 분류되는 아라그치 장관은 지난 17일 엑스에 “(이스라엘과) 레바논의 휴전에 따라 이란 항만해양청이 제시한 호르무즈 해협 내 통항로는 휴전 종료 때까지 완전히 개방된다”고 밝혔다. 21분 뒤 트럼프는 트루스소셜에 “이란이 방금 해협을 완전히 개방해 모든 선박의 통항이 가능하다고 발표했다. 감사하다”고 적었다. 트럼프가 교전국 각료인 아라그치에게 표한 사의는 지난 2월 개전 이후 이란에 보낸 가장 유화적 발언으로 평가된다.



트럼프는 여기서 그치지 않고 “미국의 위대한 B-2 폭격기가 이란에 만들어낸 모든 ‘핵 잔해’를 확보하겠다”고 주장했다. ‘핵 잔해’란 지난해 6월 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하한 뒤 지하에 남았다고 미국이 주장하는 440㎏ 분량의 고농축 우라늄을 뜻하는 것으로 보인다.



이란 준관영 파르스통신은 “아라그치의 예상치 못한 글과 트럼프의 초조한 허세가 동시에 나와 이란 사회가 혼란에 빠졌다”고 전했다. 이란 국회의 모르테자 마흐무디 의원은 “아라그치가 전시 상황만 아니었다면 탄핵당했을 것”이라고 비난했다. 이후 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군이 해협을 차단한 뒤 통항을 시도한 선박과의 교신에서 “해협은 봉쇄됐다. 우리는 어떤 바보(idiot)의 트윗이 아니라 (모즈타바) 하메네이의 명령에 따라 해협을 개방할 것”이라고 통보하는 녹취가 공개됐다. 해당 녹취는 아라그치가 해협 개방을 발표한 뒤에 나왔다. 트럼프를 겨냥했을 가능성도 있다. 주남아프리카공화국 이란 대사관은 엑스에 녹취를 공유하며 “바보를 구글에 검색하면 트럼프가 나온다”고 비꼬았다.



미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 보고서에서 “아라그치를 향한 반발은 이란 정권의 광범위한 분열을 보여주는 것”이라고 분석했다. 앞서 IRGC는 지난달 7일 이란 내 개혁파인 마수드 페제시키안 대통령이 자국 드론·미사일에 타격당한 중동 주변국에 “사과한다”고 발표하자 추가 공격을 단행한 바 있다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2946 응원 하기 Boom de yada 이란이 호르무즈 해협 개방 하루 만에 봉쇄로 돌아선 배경을 놓고 협상파의 온건한 대미 전략에 강경파가 거세게 반발했기 때문이라는 분석이 나왔다.영국 가디언은 18일(현지시간) “도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 정부의 부적절한 대처가 협상의 진전을 가로막고 있다”며 “호르무즈 해협을 개방한다는 아바스 아라그치 이란 외무장관의 발표와 이를 과도하게 해석한 트럼프 대통령의 발언이 (이란 강경파의) 거센 반발을 일으켰다”고 전했다.협상파로 분류되는 아라그치 장관은 지난 17일 엑스에 “(이스라엘과) 레바논의 휴전에 따라 이란 항만해양청이 제시한 호르무즈 해협 내 통항로는 휴전 종료 때까지 완전히 개방된다”고 밝혔다. 21분 뒤 트럼프는 트루스소셜에 “이란이 방금 해협을 완전히 개방해 모든 선박의 통항이 가능하다고 발표했다. 감사하다”고 적었다. 트럼프가 교전국 각료인 아라그치에게 표한 사의는 지난 2월 개전 이후 이란에 보낸 가장 유화적 발언으로 평가된다.트럼프는 여기서 그치지 않고 “미국의 위대한 B-2 폭격기가 이란에 만들어낸 모든 ‘핵 잔해’를 확보하겠다”고 주장했다. ‘핵 잔해’란 지난해 6월 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하한 뒤 지하에 남았다고 미국이 주장하는 440㎏ 분량의 고농축 우라늄을 뜻하는 것으로 보인다.이란 준관영 파르스통신은 “아라그치의 예상치 못한 글과 트럼프의 초조한 허세가 동시에 나와 이란 사회가 혼란에 빠졌다”고 전했다. 이란 국회의 모르테자 마흐무디 의원은 “아라그치가 전시 상황만 아니었다면 탄핵당했을 것”이라고 비난했다. 이후 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군이 해협을 차단한 뒤 통항을 시도한 선박과의 교신에서 “해협은 봉쇄됐다. 우리는 어떤 바보(idiot)의 트윗이 아니라 (모즈타바) 하메네이의 명령에 따라 해협을 개방할 것”이라고 통보하는 녹취가 공개됐다. 해당 녹취는 아라그치가 해협 개방을 발표한 뒤에 나왔다. 트럼프를 겨냥했을 가능성도 있다. 주남아프리카공화국 이란 대사관은 엑스에 녹취를 공유하며 “바보를 구글에 검색하면 트럼프가 나온다”고 비꼬았다.미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 보고서에서 “아라그치를 향한 반발은 이란 정권의 광범위한 분열을 보여주는 것”이라고 분석했다. 앞서 IRGC는 지난달 7일 이란 내 개혁파인 마수드 페제시키안 대통령이 자국 드론·미사일에 타격당한 중동 주변국에 “사과한다”고 발표하자 추가 공격을 단행한 바 있다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지