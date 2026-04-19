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[포토] 낮 최고 29도… 가장 뜨거운 4월 중순

입력:2026-04-19 18:59
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시민들이 19일 서울 영등포구 여의도 한강공원 물놀이장에서 물놀이를 하고 있다. 이날 서울 낮 최고기온은 29.4도까지 올라 4월 중순 기준 역대 최고치를 기록했다. 이한형 기자

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