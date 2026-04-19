시사 전체기사 [포토] 낮 최고 29도… 가장 뜨거운 4월 중순 입력:2026-04-19 18:59 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민들이 19일 서울 영등포구 여의도 한강공원 물놀이장에서 물놀이를 하고 있다. 이날 서울 낮 최고기온은 29.4도까지 올라 4월 중순 기준 역대 최고치를 기록했다. 이한형 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “장특공제 폐지가 실거주 국민에 세금폭탄?…거짓말” 2 조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야” 3 李대통령과 ‘막걸리 오찬’한 홍준표… MB 예우 복원 요청 4 [속보] 이 대통령, 특별감찰관 임명절차 개시 재요청 5 15곳 ‘파란’ 노리는 민주… 국힘, 서울·부산 사수 총력전 해당분야별 기사 더보기 1 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 2 과반노조 선언 삼성전자 노조, “30조 손실 총파업” 엄포 3 파도파도 괴담만…한은 총재 후보 딸, 한국여권 불법 사용 의혹 4 “영영 모를 뻔한 1억”…KT무빙서비스로 주식·연금 찾았다 5 ‘탈서울’ 행렬, 강남 옆은 주춤… 경기 외곽으로 이동 해당분야별 기사 더보기 1 낚싯바늘 삼킨 채 돌아온 늑구…소고기 특식으로 회복 중 2 박진성 시인 성희롱 폭로한 김현진씨 사망… 향년 28세 3 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 4 “김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다” 5 경찰, ‘BJ 강제추행 혐의’ 유명 걸그룹 멤버 오빠 구속영장 해당분야별 기사 더보기 1 미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화 2 이란 이슬람혁명수비대 “호르무즈 18일 저녁부터 폐쇄” 3 머스크 父 “두 아들, 비트코인 2만3400개 보유” 4 아파트서 수억 현금 뿌린 中여성…이유는? 5 “이란, 호르무즈 다시 통제…미군 봉쇄 해제 요구” 해당분야별 기사 더보기 1 “7년 만의 완전체 귀환”…도쿄돔 열광시킨 BTS 2 “은퇴는 없다” 톰 크루즈, 다시 조종석으로…‘탑건 3’ 제작 공식화 3 왕복 30분 기차값 22만원…월드컵 교통비 폭등 논란 4 ‘전후반 9타차’ 김세영, JM 이글 LA 챔피언십 3R 선두…“롤러 코스터 탄 기분” 5 김민재 vs 이강인…UCL 4강서 ‘코리안더비’ 성사 해당분야별 기사 더보기 1 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 2 “전역 명받았다멍” 8년 임무 마친 군견 두희의 견생2막 [개st하우스] 3 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 4 [작은영웅] 길에 버려진 양심, 18살 남고생들이 싹 치운 사연(영상) 5 음식 칼럼니스트 황교익, 문화관광연구원장 임명 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 겉으론 허세, 뒤에선 공포… 트럼프의 속사정? 50분에 하프마라톤 완주… 中 로봇, 인간보다 잘 달렸다 “늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기 미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영…로케이션 명소 부상한 ‘경북’ 트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전연장 없다, 다시 폭격” 李대통령 “장특공제 폐지가 실거주 국민에 세금폭탄?…거짓말” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요