격랑의 호르무즈… 이란 군부, 하루 만에 다시 봉쇄

강경파가 주도… 상선 2척에 발포

트럼프, 백악관 상황실 회의 소집

EPA연합뉴스

미국과 2차 협상을 논의 중인 이란이 군부 등 강경파 주도로 18일(현지시간) 호르무즈 해협을 다시 봉쇄했다. 아바스 아라그치 외무장관이 해협 개방을 밝힌 지 하루 만이다. 21일 휴전 협정 종료를 앞두고 호르무즈 해협 상황이 롤러코스터를 타듯 급변하고 있다.



알자지라 등은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 이날 오후부터 폐쇄했으며 미국이 이란 해상 봉쇄를 해제하기 전에는 개방되지 않을 것이라고 보도했다. IRGC 해군은 이날 자체 선전 매체 사이트에 올린 성명에서 “호르무즈 해협에 대한 어떤 접근 시도도 적에 대한 협력으로 간주할 것이고 해당 선박은 공격 대상이 될 것”이라고 경고했다.



아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자도 이날 ‘이란군의 날’을 맞아 발표한 성명에서 “이란의 드론이 미국과 시온주의 범죄자(이스라엘)들을 향해 번개처럼 타격을 가하듯 용맹한 해군도 적들에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비가 돼 있다”고 말했다. 월스트리트저널은 “이란이 호르무즈 해협 재개방 방침을 급하게 번복한 것은 전쟁이 시작된 이후 정부 내 영향력을 더욱 공고히 해온 군부 강경파와 정치 지도부 사이 갈등을 여실히 드러냈다”고 평가했다.



이란 군부는 실력 행사에도 나섰다. 이날 이란 군부가 재봉쇄를 발표한 이후 유조선과 컨테이너선 등이 피격 사실을 영국해사무역기구(UKMTO)에 잇달아 보고했다. 다만 부상자는 없는 것으로 전해졌다. IRGC는 이날 걸프만에서 상선 최소 2척을 향해 발포했으며 호르무즈 해협이 여전히 봉쇄됐다는 경고 방송을 내보내기도 했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄를 논의하기 위해 백악관 상황실 회의를 소집했다고 온라인 매체 악시오스가 보도했다. 트럼프는 이란의 해협 재봉쇄에 대해 “우리를 협박할 수 없다”면서도 종전 협상은 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 이란 최고국가안보위원회(SNSC)는 이날 사무총장 성명에서 미국이 새로운 제안을 했다며 “이란은 이를 검토 중이며 아직 답변하지 않았다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 2차 협상을 논의 중인 이란이 군부 등 강경파 주도로 18일(현지시간) 호르무즈 해협을 다시 봉쇄했다. 아바스 아라그치 외무장관이 해협 개방을 밝힌 지 하루 만이다. 21일 휴전 협정 종료를 앞두고 호르무즈 해협 상황이 롤러코스터를 타듯 급변하고 있다.알자지라 등은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협을 이날 오후부터 폐쇄했으며 미국이 이란 해상 봉쇄를 해제하기 전에는 개방되지 않을 것이라고 보도했다. IRGC 해군은 이날 자체 선전 매체 사이트에 올린 성명에서 “호르무즈 해협에 대한 어떤 접근 시도도 적에 대한 협력으로 간주할 것이고 해당 선박은 공격 대상이 될 것”이라고 경고했다.아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자도 이날 ‘이란군의 날’을 맞아 발표한 성명에서 “이란의 드론이 미국과 시온주의 범죄자(이스라엘)들을 향해 번개처럼 타격을 가하듯 용맹한 해군도 적들에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비가 돼 있다”고 말했다. 월스트리트저널은 “이란이 호르무즈 해협 재개방 방침을 급하게 번복한 것은 전쟁이 시작된 이후 정부 내 영향력을 더욱 공고히 해온 군부 강경파와 정치 지도부 사이 갈등을 여실히 드러냈다”고 평가했다.이란 군부는 실력 행사에도 나섰다. 이날 이란 군부가 재봉쇄를 발표한 이후 유조선과 컨테이너선 등이 피격 사실을 영국해사무역기구(UKMTO)에 잇달아 보고했다. 다만 부상자는 없는 것으로 전해졌다. IRGC는 이날 걸프만에서 상선 최소 2척을 향해 발포했으며 호르무즈 해협이 여전히 봉쇄됐다는 경고 방송을 내보내기도 했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄를 논의하기 위해 백악관 상황실 회의를 소집했다고 온라인 매체 악시오스가 보도했다. 트럼프는 이란의 해협 재봉쇄에 대해 “우리를 협박할 수 없다”면서도 종전 협상은 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 이란 최고국가안보위원회(SNSC)는 이날 사무총장 성명에서 미국이 새로운 제안을 했다며 “이란은 이를 검토 중이며 아직 답변하지 않았다”고 말했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지