현대엘리베이터, 고층용 승강기 모듈러공법 세계 첫 상용화
모듈 형태로 사전제작, 현장 조립
공기 80% 단축, 고위험 작업 배제
현대엘리베이터가 세계 최초로 모듈러 공법을 적용한 고층건물 승강기 설치·상용화에 성공했다.
현대엘리베이터는 지난 17일 인천 송도 힐스테이트 센터파크 현장에서 ‘이노블록’ 27층형 실증·품질 검사를 마쳤다고 19일 밝혔다. 이노블록은 승강기를 모듈 형태로 사전 제작한 뒤 현장에서 조립·설치하는 방식으로 기존 공정보다 시공 안전성과 효율성이 높다는 게 장점이다.
고층 건물을 시공하려면 늘어나는 하중, 적층에 따른 누적 오차 대응, 내진 설계, 좌굴(휨) 방지 등 정밀한 기술이 요구된다. 특히 도심 건설 현장은 부피가 큰 모듈을 보관할 공간 확보와 동선 관리도 필수다.
현대엘리베이터는 이동식 조립장으로 이 문제를 해결했다. 부피가 큰 모듈을 면 단위로 운반한 뒤 현장에서 조립하는 방식을 적용한 것이다. 33㎡(10평) 정도의 공간만 있으면 현장 조립이 가능하다.
이노블록은 주요 부품의 90% 이상을 사전 조립한 뒤 현장에선 결합·체결만 진행하기 때문에 승강로 내부 고소작업 같은 고위험 작업을 피할 수 있다. 또 승강기 설치 기간을 최대 80% 단축할 수 있어 공사비도 절감된다. 현대엘리베이터는 이노블록이 일부 적용된 인천 송도 힐스테이트 센터파크의 경우 공기를 약 40일 단축하는 효과가 있었다고 설명했다.
현대엘리베이터는 국내를 비롯해 미국, 중동 등에서 약 50건의 이노블록 관련 특허를 출원·신청했고 향후 20여건을 추가로 출원할 계획이다. 조재천 현대엘리베이터 대표는 “이노블록은 건설·개발 패러다임을 바꿀 획기적 솔루션”이라며 “K-엘리베이터 위상 제고에 현대엘리베이터가 앞장설 것”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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