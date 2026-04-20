“청년은 소모품 아닌 귀중품… 발로 뛰는 생활정치”

정치는 위기에 몰릴 때마다 청년을 호출했지만 고비가 지나면 이내 고통을 잊은 채 소모품 취급했다. 2022년 박지현 더불어민주당 공동비상대책위원장이나 지난해 김용태 국민의힘 비상대책위원장은 위기에 불려왔지만 상처뿐인 의정활동 후 자리를 떠났다. 위기에 처한 중앙 정치에 '얼굴마담'으로 불려오는 대신 6·3 지방선거에서 기초·광역의원 등 풀뿌리 정치에 발을 딛는 청년 정치인이 주목받고 있다. 젊음을 내세운 '젊치인'은 청년 맞춤형, 생활 밀착형 공약을 무기 삼아 지방분권 시대 최일선에 섰다. 더불어민주당 김경주(23) 경주시의원 후보, 김태훈(18) 김해시의원 예비후보와 국민의힘 변재민(19) 인천 연수구의원 예비후보, 홍은철(23) 수원시의원 후보는 젊고 새로운 시각을 내세워 기성 정치에 균열을 내기 위한 도전에 나섰다.
‘젊음’ 편견을 기대로 바꾼다
이번 선거에 나선 청년 후보들은 ‘젊음’을 둘러싼 편견과 기대를 동시에 마주하고 있다. 변 예비후보는 “정치를 하기엔 너무 어리다. 사회생활 경험이 부족하다”는 비판에 대해 “젊다는 이유로 배제될 것이 아니라 오히려 젊은 세대만이 할 수 있는 역할이 있다고 생각한다”고 말했다. 김경주 후보 역시 “상대 후보가 나이로 공격하기도 해서 상처를 받는 때도 했지만 젊고 새로운 시각으로 정치를 바꿀 수 있다는 자신감이 더 크다”며 “관행적으로 이어져 온 ‘깜깜이 사업’을 정리하고, 예산이 어떻게 쓰이는지 공개해 주민의 효능감을 키우고 싶다”고 말했다.
이들의 선거운동 방식에는 이러한 문제의식이 그대로 반영돼 있다. 대부분 오전 7시 출근 인사로 하루를 시작해 지하철 막차가 끊긴 뒤인 다음날 오전 1시까지 지역구를 돌며 주민을 만난다. 하루 대부분을 거리에서 보내는 셈이다. 변 예비후보는 “젊고 체력이 넘쳐난다는 것이 청년 정치인의 장점 아니겠느냐”며 “정치 원로 선배의 경력을 단기간에 따라잡을 수는 없지만 대신 더 많이 뛰고 더 많이 만나면서 경험을 쌓아가고 싶다”고 말했다. 김경주 후보는 “다른 후보가 쉬는 시간에 한 번이라도 더 현장에 나가 주민을 만나고 싶다”며 “전화번호를 소셜미디어에 공개하고 정책과 생각을 지역 주민에게 직접 설명하고 있다”고 했다.
홍 후보 역시 “기성세대가 청년 정치에 반감을 갖는 이유는 과거 청년 정치인으로 육성된 인재들이 만족할 만한 결과를 내지 못했기 때문”이라며 “무엇보다 결과로 증명하겠다”고 강조했다. 이어 “기성 정치인과의 차별점은 역시 젊음”이라며 “몸으로 뛰는 일을 더 잘할 자신이 있다. 현장에서 진짜 답을 찾는 정치를 해보겠다”고 말했다. 그는 명함에 개인 연락처를 적어두고 ‘언제든 연락해 달라’고 안내하고 있다. 그는 “보도블록이 튀어나와 있다거나 포트홀이 생긴 것처럼 사소해 보일 수 있는 민원도 언제든 이야기해 달라”며 “정치는 거창한 공약보다 생활 속 불편을 얼마나 빠르게 해결하느냐가 중요하다”고 말했다. 이어 “주민과 실질적으로 소통하고 더 밀착하려 노력하고 있다”고 덧붙였다.
홍 후보는 선거운동 과정에서 수원 원도심 노후 주택가의 교통, 높은 언덕의 제설 방식, 불법 주정차로 인한 사고 위험 등의 문제를 발품을 팔며 체감했다. 원룸촌이 많은 수원 인계동·우만동 등의 깡통전세 불안을 근절하기 위한 부동산 안심동행 매니저 서비스와 같은 아이디어도 제시하고 있다. 그는 “현장을 돌아보면 정책 아이디어는 자연스럽게 나온다”고 말했다.
김경주 후보 역시 주민과의 접점을 통해 문제의식을 키워가고 있다. 그는 “주민들이 ‘주민숙원사업비’가 어떻게 쓰이는지 잘 모르겠다고 많이 물어봤다”며 “인도나 보도블록을 새로 깔았다고 하는데 정작 주민은 체감하지 못하고, 예산이 어떻게 쓰이는지 알기 어려운 구조였다”고 말했다. 이어 “이런 부분을 하나하나 설명하고 공개해야겠다고 생각했다”며 “전면 공개를 검토해보니 법적으로도 문제가 없다는 점을 확인했다”고 밝혔다.
정책 대상에서 설계자로
이처럼 기초의원에 도전한 청년 후보의 정치 입문 과정은 기존 정치인과는 결이 다르다. 변 예비후보는 학창시절 지역구를 직접 다니며 정치에 대한 관심을 키워왔다. 그는 “고등학생 때 매 주말 플로깅을 하며 지역민을 만났다”면서 “청년의 시선으로 지역구 문제를 고민하다 정책 제안을 접하게 됐다”고 설명했다. 인천시교육청이 교통 취약 지역에 운행하던 ‘학생성공버스’의 노선 불균형 문제를 짚어내며 본격적으로 정치에 눈을 뜨게 됐다. 이런 덕분에 변 후보가 내세우는 정치 방향은 화려한 공약보다 현장 밀착에 가깝다. 그는 “구청장의 귀가 되겠다는 마음으로 주민 목소리를 가장 가까이에서 듣고 왜곡 없이 구정에 전달하겠다”고 다짐했다. 공약 역시 현장소통 정치, 청년·청소년 교육과 성장 인프라 구성, 청년 창업과 자립 지원, 커뮤니티 공간 조성 등 생활 밀착형 의제가 중심이다.
홍 후보 역시 10대 시절 청소년의회에 참여해 부의장까지 맡으며 정책 경험을 쌓아 왔다. 무상 교통 정책과 신호등 개편 등 다양한 의제를 주장해 온 홍 후보는 “당시 제안했던 정책이 전국적으로 실현되는 걸 보고 제도권 안에서 주민의 삶을 직접 변화시키고 싶다는 생각을 하게 됐다”고 설명했다.
김태훈 김해시의원 예비후보도 그동안 학교 학생회장, 민주당 경남도당 교육특별위원회 위원, 이재명정부 대통령 소속 국정기획위원회 명예위원 등을 지냈다. 그는 “학교에 다니고 지역에서 생활하면서 청소년과 청년의 목소리가 정책 과정에 충분히 반영되지 못하는 현실을 직접 느꼈다”고 말했다. 지난 5년간 중앙정부와 지방정부의 청소년 정책에 직간접적으로 참여해온 경험을 언급하며 “현장에서 제기된 문제가 실제 정책으로 이어지지 않는 경우가 많아 아쉬움이 컸다”며 “청년을 대상으로 한 정책은 많지만, 정작 청년이 직접 참여해 결정하는 구조는 부족하다”고 지적했다. 이 같은 문제의식은 출마 결심으로 이어졌다. 김태훈 예비후보는 “청년이 정책의 대상이나 상징에 머무르는 것이 아니라 직접 정책을 설계하고 책임지는 주체가 돼야 한다”며 “김해가 아동 친화 도시인 만큼 청소년과 청년을 아우르는 정치를 지역에서 실현하고 싶다”고 말했다.
“새로운 정치… 시민의 희망될 것”
이들은 일회성으로 소비되는 ‘청년 정치인’에 대한 문제점도 짚었다. 김경주 후보는 “선거를 보면 여야를 막론하고 상황이 어려울 때는 청년 후보를 내세우다가 선거가 할 만해지면 공천 논의에서 청년 이야기가 사라지는 경향이 있다”고 지적하며 “더이상 청년 정치인이 때에 따라 소비돼서는 안 된다. 그러기 위해선 풀뿌리 정치부터 실력을 갖춰야 한다”고 말했다. 그러면서 “어리다는 이유로 경선 기회조차 받지 못하는 청년이 많다는 점에서 아쉬움이 크다”고 덧붙였다. 그는 “경주시의회에는 2030을 대표할 시의원이 사실상 없는 상황”이라며 “청년 일자리와 주거 문제를 포함해 인구 감소에 대응할 수 있는 기반을 만드는 것이 시급한데 누구도 청년 목소리에는 관심이 없다”고 설명했다.
나이와 경력에 대한 시선은 이들 모두에게 일종의 시험대다. 선거 초반에는 “너무 어리다”거나 “경험이 부족하다”는 지적이 적지 않았지만 현장에서 체감하는 분위기는 시간이 갈수록 달라지고 있다고 입을 모았다. 변 예비후보는 “젊음이라는 건 유권자에게 호불호가 갈릴 만한 요소지만 감사하게도 대다수 시민이 격려해준다”며 “‘젊은 사람이 정치 판도를 바꿔야 한다. 구의원만큼은 젊은 사람이 맡아야 한다’는 말에 기운을 얻고 있다”고 말했다.
홍 후보 역시 “보수당이 어려운 시기에 젊은 사람이 나섰으니 진짜 열심히 한 번 바꿔봐라. 이번에 밀어주겠다고 하는 분이 많다”며 “보수에 실망해 이탈했던 분들을 다시 모셔올 수 있는 계기로 삼고 열심히 달려보겠다”고 말했다. 김경주 후보는 “현장에서 주민과 직접 소통하고, 변화를 만들어내려는 과정을 보여드리면 유권자들이 응원해주신다. 그럴 때 없던 힘도 생긴다”며 “청년에게 공정하고 공평한 기회가 주어져야 정치가 다양해질 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “경북은 민주당의 험지이지만 이곳에서 칼을 뽑았으니 20년이고 30년이고 도전해 민주당 소속 의원으로 실력을 키울 예정”이라는 포부를 밝혔다. 김태훈 예비후보도 “젊고 새로운 정치가 시민에게 희망이 될 수 있다는 것을 보여주고 싶다”고 덧붙였다.
윤예솔 최수진 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지