구자은 LS 회장의 모친 유한선 여사가 19일 오전 10시쯤 노환으로 별세했다. 향년 93세.
1933년생인 고인은 고(故) 구두회 예스코 명예회장과 결혼해 구자은 회장, 구은정 태은물류 회장, 구지희씨, 구재희씨 등 1남 3녀를 뒀다. LS그룹 공동 창업주 가문의 안주인으로서 평생 가족을 위해 헌신한 인물로 알려져 있다. 구자은 회장은 당초 이재명 대통령의 인도·베트남 순방 경제사절단으로 동행할 계획이었지만 모친의 비보로 일정을 긴급히 취소하고 빈소를 지켰다.
유족은 장례를 검소하게 하라는 고인의 뜻에 따라 가족장으로 조용히 치르기로 하고 조화와 부의금은 정중히 사양한다고 밝혔다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 20호이며 발인은 오는 21일 오전 10시, 장지는 경기도 광주시 광주공원묘원이다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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구자은 LS 회장 모친 유한선 여사 별세… 대통령 순방 동행 취소
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