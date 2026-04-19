1년 만에 인간 넘어선 中 휴머노이드… 하프마라톤 50분대 주파
2회째 맞은 로봇 하프마라톤대회
작년 기록 2시간40분서 크게 단축
비포장도로·급회전구간 등 포함
중국의 휴머노이드 로봇들이 인간의 하프마라톤 세계 최고 기록을 넘어섰다. 1년 새 하드웨어 성능과 자율주행 알고리즘이 비약적으로 발전했다.
베이징시와 중국전자학회 등이 19일 베이징 이좡경제기술개발구에서 개최한 제2회 휴머노이드 로봇 하프마라톤 대회에서 원격조종으로 달린 ‘포펑샨뎬’이 21.0975㎞ 구간을 48분 19초에 주파해 최고 기록을 세웠다. 통신장비업체 화웨이의 자회사로 스마트폰 제조사인 아너(Honor)가 만든 휴머노이드 로봇 ‘샨뎬’을 훈련한 모델이다. 샨뎬은 키 169㎝에 다리 길이 95㎝로 사람과 체형이 비슷하다.
전자지도와 카메라, 센서 등을 이용해 자율주행으로 달린 로봇 중에선 역시 샨뎬을 기반으로 하는 ‘치톈다셩’이 50분 26초의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 주최 측이 자율주행을 장려하기 위해 포펑샨덴 등 원격조정 로봇에 주행기록의 1.2배 가중치를 적용했기 때문에 대회 최종 우승은 치톈다셩에 돌아갔다. 이 로봇은 하프마라톤 구간을 100m당 평균 14초대에 주파했다.
이들 두 로봇은 지난해 4월 세계 최초로 열린 제1회 대회에서 베이징휴머노이드로봇혁신센터의 ‘톈궁’이 세운 우승기록 2시간 40분 42초를 2시간 가까이 단축했다. 톈궁은 올해도 출전했지만, 기록이 1시간 15분에 그쳤다.
이날 휴머노이드 로봇의 최고 기록은 우간다의 제이컵 키플리모가 지난해 2월 세운 하프마라톤 세계 최고 기록 56분 42초도 넘어서는 것이다. 함께 열린 하프마라톤 대회에 참가한 3만2000여명 참가자 중 1등을 한 선수의 기록(1시간 7분 47초)보다더 훨씬 더 빨랐다.
샨뎬 개발팀 엔지니어는 언론 인터뷰에서 “뛰어난 운동선수를 외형적으로 참고하고 장거리 달리기에서 발생할 수밖에 없는 과열을 막기 위한 액체 냉각 시스템을 갖춘 게 우승 비결”이라고 밝혔다.
올해 대회엔 중국 100개, 해외 5개 등 총 105개 팀이 참가했다. 지난해 예선을 거쳐 21개팀이 출전했던 것에 비해 대폭 늘었다. 특히 42개팀이 자율주행 로봇으로 출전해 인간의 개입 없이 로봇이 어느 정도 역량을 발휘할 수 있는지 검증하는 무대가 됐다.
주최 측은 지난해와 달리 평탄한 아스팔트 도로 외에 비포장도로와 경사로, 급회전 구간 등 다양한 조건의 주행 환경도 추가했다.
다만 모든 로봇이 결승선을 통과하진 못했다. 일부 로봇은 비틀거리며 달리다 쓰러지거나 역주행해 충돌하기도 했다. 육상 트랙에서 초속 10m를 돌파해 기대를 모은 유니트리의 H1 모델은 결승선을 앞두고 쓰러져 실려나갔다.
관영 중국신문망은 “마라톤은 로봇의 운동제어, 자율주행, 배터리 지속 및 발열 관리, 환경 적응성, 시스템 신뢰성 등 다섯 가지 핵심 능력에 대한 극한의 압력 테스트”라며 “이번 대회를 통해 기업들은 단점을 빠르게 발견하고, 알고리즘을 개선하며 부품을 최적화해 핵심기술 개발과 산업 생태계 성숙을 가속할 것”이라고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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